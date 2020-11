Hørsholm hjælper de svage dyr

Hos Maxi Zoo Hørsholm stod hele oktober i dyrehjælpens tegn, hvor byens dyreelskere kunne erklære sin store kærlighed til dyr i nød ved at købe et venskabsarmbånd i butikken på Usserød Kongevej. For hvert solgte armbånd gik 15 kr. ubeskåret til Dyrenes Beskyttelse og deres arbejde for dyr i nød og bedre dyrevelfærd.