Hørsholm glæder sig til intense semifinale

Ved pausen var Pedersen på 11 point for Hørsholm, og de lokale basketkvinder var foran det meste af halvlegen, men kunne ikke skabe en afgørende føring. Holdene gik til pause ved stillingen 35-40. Fra starten af anden halvleg satte Hørsholms forsvar tempoet op, mens angrebet flød og skuddene igen gik i.

"Nu går mine skud bare i. Det kan godt være, det bare er selvtillid, og det er jo bare at blive ved med at skyde, når de nu går i," sagde Risager efter kampen.

Ingen af holdene delte dog gaver ud i en velspillet kamp, hvor der blev scoret flittigt fra kampens start, og især Hørsholms Kristine Risager Pedersen havde indstillet kanonen. Den hurtige guard scorede tre gange fra tre’eren i kampens første to-et-halvt minut, hvilket var med til at sende Hørsholm i front 8-12.

Mega intenst

Fra starten af fjerde periode satte Hørsholm et ungt hold på banen og resten af kampen lå forskellen mellem de to hold på 10-15 point, inden Hørsholm endte med at tage en sejr på 70-85.

Jeg glæder mig til at spille semifinaler. Det bliver sjovt, spændende og mega intenst. Vi er klar," lyder det fra Kristine Risager.

For nu kan fokus vendes mod semifinalerne, hvor Hørsholm møder Amager, mens BMS Herlev støder sammen med Aabyhøj.

Der spilles bedst af tre kampe og serien mellem BMS Herlev og Aabyhøj starter lørdag i UCC-hallen, mens den ditto mellem Hørsholm og Amager tager sin begyndelse søndag i Amagerhallen.

"Semifinalerne bliver spændende. Vi har vundet to kampe hver i grundspillet og vi håber, vi spiller lige så godt, som vi gjorde sidste gang mod dem," udtaler Josephine Tullin.