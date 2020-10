Hans Eghøj er formand for KTC's faggruppe Byggelov og afdelingsleder Byggeri, Jord og Grundvand i Herning Kommune. Foto: ktc.dk

Hørsholm for skrap i gebyrsag: Ingen siger der skal opkræves minut for minut

Formand for Kommunalteknisk Chefforening mener Hørsholm tolker kendelse fra Byggeklageenheden for skrap

Hørsholm - 14. oktober 2020 kl. 10:25 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

30. januar 2020, seks dage efter at Byggeklageenheden i en kendelse fortalte Hørsholm Kommune, at deres opkrævede byggesagsgebyrer siden 2015 har været i strid med loven, røg der en mail ud til alle i afdelingen med denne ordlyd:

"Vi har som bekendt tabt en sag om tidsregistrering. Fra d.d. skal I derfor opgøre jeres tidsforbrug på minuttet."

Byggeklageenheden var på baggrund af en borgerklage nået frem til, at Hørsholm, kommunen med landets højeste byggesagsgebyr på 963 kroner pr. time, havde opkrævet betaling for tid, der i realiteten ikke blev brugt.

Hørsholm rettede ind I Hørsholm opgjorde forvaltningen efter påbegyndt halve time. Men Byggeklageenheden siger: Når I sagsbehandler i ti minutter, men beregner 30 minutter, så har I opkrævet for meget hos borgeren. Derfor skal I tænke nyt og finde ud af, hvordan I vil leve op til loven om, at I kun kan registrere den forbrugte tid.

Den umiddelbare reaktion i byggeafdelingen var ovenstående: Når en uafhængig statslig klagemyndighed fortæller os, at vi gøre noget ulovligt, må vi rette ind. Så Hørsholm udstedte en ny instruks om, at der øjeblikkeligt skal opkræves for det reelle forbrug af tid. Minut for minut.

Hård fortolkning Det er dog ifølge Hans Eghøj, formand for Faggruppen Byggelov i Kommunaltaknisk Chefforening (KTC) og afdelingsleder ved Herning Kommune, en lidt for hård fortolkning af Byggeklageenhedens afgørelse.

"Det kan man ikke læse ud af kendelsen," siger Hans Eghøj. Derfor vil den i hans egen kommune ikke betyde ændringer. Herning er blandt de ca. to tredjedele af landets 98 kommuner der opkræver byggesagsgebyrer med en timesats efter medgået tid. I den midtjyske kommune beregnes gebyret i praksis pr. brugte - ikke påbegyndte - 15 minutter.

"Lad os sige en sagshandling for eksempel varer 13 minutter. Så registrerer vi det ikke. Og når en sag slutter kl. 13.18 i stedet for 13.15, skriver vi ikke et ekstra kvarter på," fortæller Hans Eghøj.

SAGEN KORT 24. januar siger Byggeklageenheden i en kendelse, at Hørsholm Kommune siden 2015 har opkrævet for meget i gebyr i 712 byggesager.

Kommunen har faktureret pr. påbegyndt halve time efter anbefalinger fra Kommunalteknisk Chefforening fra 2014.

Kommunen går straks i gang med at opkræve gebyret efter en ny model, der beregner tid minut for minut og undersøger, hvordan pengene kan betales tilbage til de berørte borgere.

I februar bestiller forvaltningen et notat hos advokatfirmaet Bech-Bruun for at få hjælp til, hvordan man skal håndtere kendelsen.

Notatet kommer 11. september, koster 200.000 kr. (eks. moms) og slår fast, at kendelsen er juridisk korrekt, at kommunen skal gennemgå 712 sager og 10.000 registreringer for at finde ud af, hvem der skal have hvor mange penge tilbage.

Notatet siger ikke noget om, hvilken model Hørsholm Kommune fremover skal opkræve efter, men konstaterer dog, at valget af minut-for-minut modellen er lovlig.

11. september foreligger advokat Bech-Bruuns endelige notat.

16. september går kommunen ud med en pressemeddelelse om, at den blev underkendt i kendelsen og står til at skulle tilbagebetale ca. tre millioner kroner.

Kommunalbestyrelsen orienteres samme dag, og 17. september hører Miljø- og planlægningsudvalget for første gang om sagen.

Direktør for By og erhverv, Ole Stilling, kalder det "en fejlvurdering", at politikerne ikke straks - i januar - blev orienteret om kendelsen.

Kommunalbestyrelsesmedlem Glen Madsen kræver direktør Ole Stilling fyret på baggrund af denne og en række andre sager. Skiftede til 30 minutter Det var KTC, hvis faggruppe han er formand for, der i 2015 på opfordring fra flere kommuner og Kommunernes Landsforening (KL), gjorde sig tanker om, hvordan kommun­erne kunne opkræve byggesagsgebyrer efter medgået tid. De mundede ud i "KTC faggruppen Byggelov's inspirationskatalog vedr. emplementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015". Kataloget tog afsæt i, at Folketinget ved lov i juni 2013 vedtog, at kommunerne fremover kunne opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen efter tidsforbrug.

Anbefalingen lød at registrere tid pr. påbegyndte 15 minutter.

Hørsholm Kommune valgte fra 2015 at opkræve pr. påbegyndt 15 minutter. Det blev dog ændret i juni 2017 til påbegyndt 30 minutter.

Registrerede for lidt Ifølge Ugebladets oplysninger skete det, fordi man i forvaltningen undrede sig over, hvor lidt der rent faktisk blev registreret. Dels i forhold til sagsbehandlernes egen opfattelse af, hvad de brugte deres tid på, dels til forventningen om, hvad de skulle bruge deres tid på. Overgangen til påbegyndte 30 minutter afspejlede derfor - set fra forvaltningens side - i højere grad hvad sagsbehandlerne brugte deres tid på.

Den menneskelige faktor Hans Eghøj har "ingen mening" om Hørsholm Kommunes skift af tidsregistrering. Han oplyser, at det naturligvis er Hørsholm Kommunes eget valg og beslutning, hvordan kommunen fortolker lovgivningen.

Jeg synes, man skal være pragmatisk her og overveje, hvad der giver samfundsmæssig værdi

Hans Eghøj, formand for KTC's faggruppe Byggelov "Jeg synes, man skal være pragmatisk her og overveje, hvad der giver samfundsmæssig værdi. En minutiøs registrering skaber arbejde, der skal betales for, og det kan måske gøre regningen større i sidste ende," siger Hans Eghøj - og tilføjer:

"Så er der også en menneskelig faktor. Sagsbehandlere er ikke ens. Nogle er erfarne og hurtigere end andre. Og i praksis vil det nok i sidste ende være vurderingen, at der skal opkræves nogenlunde ens i sammenlignelige sager, uanset om arbejdet udføres af en erfaren eller en uerfaren sagsbehandler."

I KTC har man endnu ikke taget stilling til, om Hørsholmsagen kan føre til et nyt 'inspirationskatalog' fra chefforeningen. Men det kan ikke udelukkes, at der på baggrund af sagen vil vise sig et behov for præcisering.

"Det er en overvejelse værd, for der efterlyses generelt en mere ensartet sagsbehandling på tværs af kommunerne, og en del byggefirmaer opererer jo flere steder i landet," lyder det fra Hans Eghøj.

Sådan gør naboerne Fredensborg er en af nabokommunerne, der ikke er påvirket af Hørsholmsagens udfald. Fredensborg, der en gang havde 'æren' af at være kommunen med landets højeste byggesagsgebyr, er gået fra timebetaling til et fast gebyr.

Allerød Kommune ligger med en timepris på 961 kr. i toppen over de dyreste kommuner, og oplyser, at kendelsen ikke vil betyde ændringer i måden at opkræve på. Kommunen benytter sig af et system (GeoEnviron, red.) som registrerer med en præcision på 0,1, der svarer til seks minutter. Der er tale om manuel registrering, hvor der registreres for den afsluttede, og ikke påbegyndte, tidsenhed.

I Rudersdal Kommune vil kendelsen ikke føre til ændringer, oplyser direktør Iben Koch.

"Vi opkræver på det præcist opgjorte tidsforbrug. Så vi på egne vegne kan være tilfredse med, at vores praksis svarer til, hvad Byggeklageenhedens afgørelse fastlægger," skriver Iben Koch i en mail til Ugebladet.

