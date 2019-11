Hørsholm-firma renoverer højhus

Entreprenørvirksomheden Skou Gruppen, der ligger i Hørsholm, er blevet hovedentreprenør på et omfattende renoveringsprojekt, hvor et højhus fra 70?erne skal sættes i stand. Foto: Skou Gruppen

Hørsholm - 19. november 2019 kl. 05:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Entreprenørvirksomheden Skou Gruppen, der ligger i Hørsholm, er blevet hovedentreprenør på et omfattende renoveringsprojekt, hvor et højhus fra 70'erne skal sættes i stand.

Facaderne bliver klimavenlige, badeværelserne moderniseres, og alle giftige byggematerialer fjernes, når Højhuset Tartuhus ved Roskildevej på Frederiksberg står overfor en omfattende modernisering, som bliver uydført af Hørsholm-firmaet Skou Gruppen.

De første indvendige vægge er allerede revet ned, og cirka 30 håndværkere vil inden længe få deres daglige gang på byggepladsen ved Tartuhus på Frederiksberg. Det 46 år gamle højhus skal nemlig opgraderes til nutidens standarder, og bygningen står derfor overfor en helhedsrenovering.

- Bygningen stod færdig i 1976 og er på mange måder en tidslomme, som i dag trænger til en naturlig opgradering, fortæller Ole Bille Sørensen, der er byggeleder hos entreprenørvirksomheden Skou Gruppen, som er hovedentreprenør på det omfattende renoveringsprojekt.

- Der er tale om en helhedsrenovering, hvor bygningen bliver opgraderet til nutidens standarder. For beboerne betyder det blandt andet et bedre indeklima, siger Ole Bille Sørensen.

Listen over forbedringer, som kommer til at præge fremtidens Tartuhus, er lang og tæller blandt andet udskiftning af højhusets indre facadepartier, nye badeværelser i lejlighederne, forbedrede udearealer, udskiftning af elevatorer, døre og vinduer, samt etablering af 17 nye boliger, hvor der tidligere lå daginstitutioner.

Udover de forbedringer, som vil kunne ses med det blotte øje, så glæder byggeleder Ole Bille Sørensen sig især over, at renoveringsprojektet også indebærer, at alle miljøbelastende materialer bliver udskiftet med miljøvenlige alternativer, og at hver enkelt beboer vil få stor glæde af renoveringen - ikke mindst på grund af de nyistandsatte badeværelser.

- Hvert byggemateriale har sin levetid, og for Tartuhus er det nu tid til en udskiftning. Som byggeleder er det rart at vide, at alle giftige byggematerialer som for eksempel asbest, PCB og blyholdig maling bliver fjernet fra bygningen. At kunne efterlade en bygning, som er fri for fortidens dårligdomme - det er en meget tilfredsstillende følelse, fortæller Ole Bille Sørensen.

Skou Gruppen A/S udfører hoved- og totalentrepriser samt store tømrer- og mureropgaver for professionelle kunder. Skou Gruppen har speciale i vedligeholdelse af ejendomme på servicekontrakter og i komplicerede renoveringer. Skou Gruppen beskæftiger over 150 ansatte, arbejder i hele Storkøbenhavn og har hovedkontor i Hørsholm.

Virksomheden vedligeholder ejendomme for mange kommuner i hovedstadsområdet og for Region Hovedstaden. Desuden vedligeholder Skou Gruppen omkring 20 kirker over hele Sjælland og arbejder for mange andre offentlige bygherrer.