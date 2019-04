Hørsholm Kommune er netop blevet frifundet for alle påstande om hævd i sagen om, hvem der ejer retten til et skovområde bag Hørsholm Lille Skole. Foto: Allan Nørregaard

Hørsholm Lille Skole taber i retten

Hørsholm - 11. april 2019 kl. 14:05 Af Sophus Hans Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunen har netop modtaget dom i sagen om, hvorvidt Hørsholm Lille Skole har vundet hævd over et areal, der af skolens elever kaldes »skoven«, og om kommunen må bebygge arealet. Af dommen fremgår det, at Hørsholm Kommune frifindes for alle påstandene om hævd, og Hørsholm Lille Skole skal betale 146.297 kroner for sagens omkostninger.

- Jeg er selvfølgelig meget tilfred med afgørelsen, som er den, vi havde håbet på og forventet. Nu skal vi have en fornuftig dialog med lilleskolen om, hvordan vi kommer videre. Vi skal se på, om vi kan gøre noget for, at de har mulighed for at bruge et andet legeareal i fremtiden. Vi har tidligere tilbudt skolen at bruge et areal, fortæller borgmester Morten Slotved (K) efter afgørelsen er faldet.

Tvisten handlede om området bag Hørsholm Lilleskole, der kaldes »Skoven«, som elever og lærere fra Hørsholm Lille Skole har benyttet sig af i årevis.

Området er dog blevet solgt af Hørsholm Kommune, og det er nu meningen, at der skal opføres boliger. I den forbindelse har Hørsholm Lille Skole stævnet kommunen, da skolen mener, at skolen har vundet hævd over området efter de mange års brug. Det mente dommeren dog ikke, og i sagens afgørelse blev der blandt andet lagt vægt på, at det omtvistede areal er åbent for offentligheden, ligesom retten lagde vægt på, at Hørsholm Lille Skole ikke har lavet varige indretninger på arealet. Det blev således besluttet, at lilleskolens huler og trampestier ikke kunne kategoriseres som varige indretninger.

Herudover lagde retten vægt på, at kommunen løbende har vedligeholdt arealet ved siden af lilleskolen.

- Jeg er dybt skuffet, fortæller Søren Andersen, der er formand for Hørsholm Lille Skoles Bestyrelse, inden han fortsætter:

- Jeg er skuffet over, at vi mister området, og jeg er skuffet over, at vi skulle ende i retten mod vores egen kommune. Hørsholm Kommune har nu vist, at de har juraen på deres side, og det kan vi jo ikke anfægte, lyder det fra skolebestyrelsesformanden.

