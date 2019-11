Som led i den nye budgetaftale for årene 2020-2021 skal den kommunale administration i Hørsholm Kommune slankes. I den nærmeste fremtid kommer der nedskæringer for mange millioner kroner. Foto: Allan Nørregaard

Hørsholm Kommune sparer 8 millioner i administrationen

Som led i den nye budgetaftale for årene 2020-2021 skal den kommunale administration i Hørsholm Kommune slankes.

Det betyder, at der bliver flere millioner om året på kommunens administration. Det oplyser Hørsholm Kommune onsdag.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2020 besluttet at reducere udgifterne til administration og ledelse i Hørsholm Kommune, og har derfor givet kommunens direktion opgaven med at udmønte beslutningen. Den 4. november godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg til udmøntning af administrative effektiviseringer og besparelser, ligesom Samarbejdsudvalget, der repræsenterer kommunens medarbejdere også har givet deres input.

- Den nye organisering skal sikre, at vi bruger færre ressourcer i administrationen samtidig med, at vi har en velfungerende robust drift, siger kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon, inden hun fortsætter:

- Vi skal effektivisere administrationen og det gælder også i ledelsen.

Der gennemføres en organisationsændring, hvor der er fokus på større og mere robuste centre. Formålet med omorganiseringen er blandt andet at effektivisere ledelsesniveauerne, hvilket i praksis betyder, at 10 centre bliver til otte, og at direktionen går fra fire direktører til tre.

De administrative besparelser betyder, at Hørsholm Kommune gennemfører en organisationsændring med virkning fra 1. december 2019.

Organisationsændringen indebærer ændringer i direktionen, i centerstrukturen og på mellemlederniveau på rådhuset og i de borgernære enheder. Derudover sker der effektiviseringer og besparelser i blandt andet de administrative støttefunktioner på rådhuset og udenfor rådhuset.

- Det har været en væsentligt politisk prioritering, at de store velfærdsområder bidrager mindst muligt til de nødvendige driftsreduktioner og omprioriteringer i budget 2020, og derfor kan besparelserne og effektiviseringerne særligt mærkes i administrationen i Hørsholm Kommune. Det vil naturligvis have konsekvenser for det oplevede serviceniveau hos medarbejderne, politikere og vores borgere, siger borgmester Morten Slotved (K).

Administrationsbudgettet reduceres med 6 millioner kroner i 2020, 7 millioner kroner i 2021 og 8,4 millioner kroner fra 2022. Det svarer til cirka 6 procent af det samlede administrationsbudget.

- Med omorganiseringen går vi fremtiden i møde med otte robuste centre, hvor god, stabil drift fortsat sikres. Derudover vil den kommende Hørsholm-strategi sætte en væsentlig strategisk retning for kommunens fremtidige arbejde. Der vil ikke være de samme hænder til at løfte opgaverne, og derfor skal vi også prioritere knivskarpt for at skabe meste mulig værdi for borgerne, lyder det fra kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon.

Med organisationsændringen forlader direktør Peter Orebo Hansen Hørsholm Kommune. Peter Orebo Hansen har været en vigtig drivkraft i forhold til at løfte Hørsholm Kommunes ambitiøse udviklingsdagsorden og har blandt andet stået bag udviklingen af kommunens nye ældrepolitik og udviklingen af et forløb, hvor borgere med komplekse sagsforløb oplever en bedre og nemmere kontakt med kommunen.

- Tak til Peter Orebo Hansen for en dedikeret indsats i Hørsholm Kommune. Vi har haft fuld turbo på udviklingen de seneste år, og det har været nødvendigt at tilføre direktionen ekstra muskelkraft, siger borgmester Morten Slotved.

Når kommunen går fra 10 til otte centre, medfører det samtidig, at centerchef for Borgerservice. It og Digitalisering, Sune Johansson, forlader Hørsholm Kommune.

- Tak til Sune Johansson, for Sune har løftet en stor opgave inden for sit område og overdrager et Borgerservice med et fantastisk omdømme og mange rosende ord fra borgere, der kommer i huset, siger Pernille Halberg Salamon.

Der nedlægges i alt 17 stillinger som følge af besparelserne i administrationen. Størstedelen af nedlæggelserne vedrører stillinger, der er vakante, idet kommunen har haft ansættelsesstop i 2019. De resterende nedlæggelser udmøntes i form af afskedigelser.