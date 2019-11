Hørsholm Kommune lejer rådhus på grund af svamp

Efter omfattende fund af skimmelsvamp tvinges Hørsholm til at flytte kommunens rådhus, og det tyder nu på, at der er fundet et passende lejemål. Arkivfoto

Hørsholm - 20. november 2019 kl. 05:06 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den skimmelsvamp, som blev konstateret på Hørsholm Rådhus i slutningen af august måned, tvinger nu Hørsholm Kommune til at flytte samtlige af rådhusets medarbejdere til lejede lokaler.

Det oplyser Hørsholm Kommune tirsdag eftermiddag.

Fundet af skimmelsvamp betyder, at samtlige af rådhusets medarbejdere, omkring 300 i alt, ifølge planen skal flytte til lejede lokaler.

Kommunen forhandler lige nu med en udlejer om de sidste detaljer.

- Vi forhandler i øjeblikket om at flytte til en ny lokalitet, hvor vi kan få et bedre indeklima. Vi er nu så langt i forhandlingerne og med flytteforberedelserne, at vi kan fortælle, at vi er i gang med at forhandle kontrakt med Slotsmarken som ny midlertidig lokalitet til rådhuset. Vi håber at kunne flytte i uge 7, men et afgørende kriterium for flytningen er, at vi allesammen kan arbejde fra dag ét, fortæller kommunaldirektør i Hørsholm Kommune Pernille Halberg Salamon.

Flytningen er den løsning, hvor Hørsholm Kommune bedst kan yde uhindret sagsbehandling og service til borgerne, fordi administrationen fortsat kan være samlet på én adresse. Det betyder, at kommunens funktioner flytter med til de nye rådhus.

Samtidig er det et sted, man kan komme til med offentlig transport, og der er gode parkeringsforhold, oplyser Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

- Vores arbejdsmiljørepræsentanter involveres løbende i flytteprocessen i forhold til at sikre at sikre et godt arbejdsmiljø indenfor de kommende givne fysiske rammer. Målet er, at flytningen skal opleves så let for medarbejdere og borgere som muligt, tilføjer kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon.

Arbejdstilsynet meddelte i august, at kontorer og øvrige lokaler på rådhuset kunne benyttes, hvis der ikke var synligt skimmelsvamp.

Skimmelsvamp i byggekonstruktionen er nemlig indkapslet og ikke-synlig, og den udsender derfor sporer i meget mindre omfang, hvis den ikke er synlig. Med udgangspunkt i Arbejdstilsynets melding og rådgivning fra NIRAS og kommunallægen, vurderede kommunen dengang, at det var sikkert at opholde sig i kontorer og øvrige lokaler inden for en kortere tidshorisont, og der blev dengang igangsat en undersøgelse af, hvordan situationen kunne løses.

- Der er ikke nogen tvivl om, at det skal gøres noget, og varige løsninger omfatter enten en renovering af de nuværende bygninger eller flytning til andre lokaler. Sammen med vores arbejdsmiljørepræsentanter er vi i gang med at udarbejde en handleplan for håndtering af situationen, og vi orienterer løbende Kommunalbestyrelsen om det videre forløb. Det er en situation ingen af os ønsker og giver helt forståeligt anledning til bekymring hos vores medarbejdere. Vi gør alt, hvad vi kan for at håndtere situationen og agerer så hurtigt som muligt. Det er en afgørende prioritering for os, at vi tager hånd om medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø, sagde Pernille Halberg Salamon dengang til Frederiksborg Amts Avis, og nu tyder alt altså på, at løsningen ender som en treårig flytning af alle kommunens medarbejdere til erhvervsområdet Slotsmarken.