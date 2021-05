Pinsen handler om at være sammen, skriver Hørsholm Kirke i forbindelse med en kommende pinsegudstjeneste i det fri. Foto: Anne Sofie Coles

Hørsholm Kirke inviterer udenfor

Pinsen handler om at mødes og være sammen, lyder det fra Hørsholm Kirke, som glæder sig til at fejre pinsen med en stor udendørs gudstjeneste.

Hørsholm - 19. maj 2021 kl. 05:18

Hørsholm Kirke glæder sig til at fejre pinsen til en stor udendørs gudstjeneste i det grønne med alle, der har lyst. Gudstjenesten finder sted mandag den 24. maj klokken 10.00.

Men hvad handler pinsen egentlig om?

Det har vi spurgt sognepræst Le Klint om:

- Pinsen handler om ånd. Det kan være et svært begreb at få styr på, men ånden er fornyende, forsonende og livgivende - en »åbenlysning« som en af vores konfirmander formulerede det i år, og det synes jeg faktisk er et godt ord for pinsen. En vigtig pointe i forhold til ånd er, at den kan vi ikke styre eller kontrollere. Man kan sammenlige den med vinden, der blæser, hvorhen den vil. Når man bliver berørt af Helligånden, må man tage imod med taknemmelighed, fortæller hun og fortsætter:

- De store fortællinger om Jesus - hans fødsel, død og opstandelse - forbinder vi med jul og påske. Pinsen handler om dem, der blev tilbage, efter at Jesus for til himmels på Krisi Himmelfartsdag. Disciplene blev desillusionerede i Jesus fravær. Intet gav mening - hvor skulle de begynde, og hvad var deres opgave? Men så blev de rørt af en vind og mærkede igen det budskab, de havde fået fra Jesus. Helligånden nærmest brændte i dem, og de måtte give alt, hvad de havde modtaget videre til enhver de mødte. På forunderlig vis talte de pludselig alle sprog og budskabet fra Jesus spredte sig fra mund til mund - menneske til menneske og land til land, forklarer sognepræsten.

Gennem dens eneste tid er netop det budskab blevet givet videre til et hold konfirmander, og endnu et hold er klar til at bekræfte det samme budskab til august.

- Helligånden er den kraft, der samler os om det kristne budskab - den samler unge og gamle fra nær og fjern. Det er den ånd, der forbinder os - også selvom vi ikke taler samme sprog. Nogen kalder pinsen for kirkens fødselsdag. Så pinsen er en god anledning til at samles i det fri og fejre, at vi kan være sammen og at Guds ånd virker blandt os, afslutter Le Klint.

Hørsholm Kirke glæder sig til at se så mange som muligt og håber vejret holder, så gudstjenesten kan være i det fri. Hvis det regner, rykkes gudstjenesten indenfor i kirken, hvor der maksimalt må være 100 personer.

