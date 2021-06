Hørsholm Kirke igen åben for besøgende

"At træde ind i det smukke kirkerum og mærke roen sænke sig er noget mange gør brug af. Nogle kommer for at sidde i stilhed, tænke eller bede en bøn, nogle er døbt, konfirmeret eller blevet gift i kirken og kommer forbi for at gense kirken. Andre er på udflugt og aflægger kirken et besøg i den forbindelse. Der kommer også en del børnehaver, der er på tur og som får lyst til at kigge indenfor med børnene. Alle er velkomne ," siger tidligere præst Birgitte Hammershøy i en pressemeddelelse.