Hørsholm Kirke aflyser al konfirmandundervisning og skruer ned for antallet af deltagere til dåb, vielser og begravelser.Foto:Hørsholm Kirke aflyser al konfirmandundervisning og skruer ned for antallet af deltagere til dåb, vielser og begravelser.Foto: Elizabeth Vass

Hørsholm Kirke aflyser gudstjenester og konfirmandundervisning

Dåb, vielser og begravelser bliver ikke aflyst, men der må ikke være over 100 deltagere.

Man bedes kontakte sin præst, hvis man ønsker at få en allerede planlagt handling udskudt.

Konfirmationerne i slutningen af april og starten af maj håber Hørsholm Kirke at kunne afholde som planlagt, men formentlig med et begrænset antal deltagere per barn, da der på nuværende tidspunkt kun må være 100 personer i kirken i alt.