Se billedserie Anders Kamp Mortensen, der er course manager og greenkeeper hos Hørsholm Golf, fortæller, at golfklubben gennem de seneste tre år har arbejdet med at plante vilde blomster. Det giver nemlig både klubbens medlemmer en god oplevelse og giver en øget biodiversitet, hvilket kommer bier og insekter til gode. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Hørsholm Golf slår et slag for naturen

Hos Hørsholm Golf har man gennem de seneste tre år arbejdet med at forbedre biodiversiteten og skabe bedre levevilkår for insekter ved hjælp af vilde blomster. Nu melder Hørsholm Kommune sig ind i indsatsen og har afsat en million kroner til et nyt projekt, der skal øge kommunens biodiversitet.

Hørsholm - 14. oktober 2020 kl. 05:07 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Mens Hørsholm Kommune gør sig klar til at udarbejde en strategi, der skal fremme biodiversiteten og skabe bedre levevilkår for insekter i kommunen, kan man passende kigge mod Hørsholm Golf, hvor et lignende arbejde har stået på i flere år. I golfklubben arbejder man nemlig målrettet med at gøre naturen mere levende og skabe bedre betingelser for bier og andre insekter. Det gør man blandt andet ved at så vilde blomster.

