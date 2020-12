Hørsholm Bibliotek har lukket delvist ned, men hvis man desperat mangler en bog, er der hjælp at hente.

Hørsholm Bibliotek er lukket delvist ned

Men hvis man desperat mangler en bog, er der hjælp at hente

Som de fleste nok har læst eller hørt, så har størstedelen af landets kommuner lukket delvist ned med de seneste corona-restriktioner.

For Hørsholm Bibliotek betyder det blandt andet, at biblioteket og Trommen holder helt lukket for arrangementer fra den 9. december til og med den 3. januar. Det betyder også, at biblioteket er lukket delvist ned på anden vis.

Det vil være muligt at afhente reserveringer samt aflevere lån. Denne service er dog primært tiltænkt studerende, der skal bruge bøger til deres studie, herunder eksamener.

Biblioteket holder åbent for afhentning af reserveringer og aflevering af lån alle hverdage klokken 11.00 til 15.00 og tirsdag og torsdag yderligere i tidsrummet fra klokken 18.00 til klokken 19.00. Lørdage er der åbent i tidsrummet fra klokken 10.00 til 14.00. På bibliotekets hjemmeside kan du finde yderligere information.

Ingen reservationer Det er ikke muligt at opholde sig i biblioteksrummet, gå rundt blandt reoler og sidde og læse eller på anden måde bruge bibliotekets fysiske faciliteter, biblioteket under normale omstændigheder stiller til rådighed, såsom mødelokaler, computere etc.

Personalet kan heller ikke hjælpe med at reservere, finde bøger og lignede.

Biblioteket opfordrer, at alle, der ikke har et akut behov for at komme på biblioteket under den delvise nedlukning, bliver hjemme og venter med at komme til efter, biblioteket igen åbner under mere normale omstændigheder.

