Hørsholm Bibliotek er inde i en god udvikling

- Det er dejligt at se, at vores indsatser for at holde Kulturhuset aktuelt belønner sig med besøgende og høje udlånstal. Vi har stort fokus på at være udviklingsparate, og den udviklingsplan, som vi søsatte i foråret, er et klart udtryk for det. Jeg er både stolt over og glad for det bibliotek, vi har her i Hørsholm, lyder det fra udvalgsformanden.