Hør redaktørens personlige oplevelser fra det tyske mindretal

Dobbeltkulturel

Fred Jacobsen fortæller om at vokse op i 60'ernes og 70'ernes Sønderjylland, og hvordan det dobbeltkulturelle har sat sig, og hvad det betyder her 100 år efter, at landsdelen igen blev dansk. Fred Jacobsen er sønderjyde, dansk i et åbent sind, men med en stærk bevidsthed om gaven, det er at have fået den delte kulturelle og sproglige opvækst.