Folehavekvarteret er et af Hørsholms gamle boligområder, hvor der ikke er lavet lokalplan. Forslaget om Lokalplan 172 er til høring frem til 18. november og var torsdag omdrejningspunkt for et borgermøde. Foto: Søren Hempel

Højden var spøgelset i det virtuelle rum

Beboerne i Folehavekvarteret ønsker et opgør med de høje huse i deres kvarteret - og politikerne er med dem

Hørsholm - 30. oktober 2020 kl. 12:25 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Hørsholm Kommune er for alvor gået i gang med at forny plangrundlaget i kommunens gamle villakvarterer. For tiden er der to store lokalplanforslag i høring, Lokalplan 176 for det nordlige Rungsted, og Lokalplan 172 for Folehavekvarteret.

Hvor det i Rungsted med lokalplanerne 173 og 176 drejer sig om at modernisere den gamle byplan 6 fra 1963, så er der i Folehavkvarteret tale om at udarbejde en helt nyt plangrundlag. For området, der opstod i 50'erne, er i dag reguleret af delvist tudsegamle servitutter og en praksis, der med årene er opstået efter de byggetilladelser der er givet.

FAKTA

Formålet med Lokalplan 172 er

at sikre områdets anvendelse til helårsboloiger og offentlige formål i form af institutioner

at sikre områdets åbne og grønne karakter gennem fastsættelse af minimumsgrundstørrelser, maksimale etageareal og bebyggelsesprocenter

Folehavekvarteret er delt om i fem delområder.

I det største (A) skal mindstegrundstørrelsen være 1200 m2 for enkeltstående huse og 1600 m2 for tofamliie- og dobbelthuse, hvor ingen udstykket grund må være mindre end 800 m2. Bebyggelsesprocent på 25, maks. 1½ etage og 8,5 m høje.

I de mindre områder (B og dele af C) er mindstegrundstørrelsen henholdsvis 1200 m2 og 800/1200 m2, og der må ikke foretages udstykninger. Bebyggelsesprocent på 25, maks. 1½ etage og 6,5 m i højden, i (C) dog kun 1 etage.

I delområde (D), et område med række-, klynge- og kædehuse, må der ikke foretages udstykninger, arealoverførsler eller sammenlægninger. Undtaget er rækkehusbebyggelsen på Stolbergvej, og bebyggelsen på Mellemvang foreskriver en mindstegrundstørrelse på 1200 m2. Bebyggelsesprocenten er 35, der må bygges i 2 etager og 8,5 m i højden.

I delområde (E) er mindstegrundstørrelsen 1200 m2 for enkelt- og 1600 m2 for tofamilie- og dobbelthuse. Ved tæt-lav bebyggelse skal grunden være mindst 400 m2. Bebyggelsesprocenten er 35 for tæt-lav bebyggelse og 25 for åben-lav bebyggelse med mulighed for 2 etager og op til 8,5 m i højden. Formålet med Lokalplan 172 erFolehavekvarteret er delt om i fem delområder. Frustrerende store kasser Netop det har skabt store frustrationer i kvarteret. Naboerne har de seneste år set den ene 'store kasse' efter den anden skyde op i kvarteret, med indbliks- og skyggegener som irriterende følgesvende.

Frustrationerne kom op til overfladen på torsdagens virtuelle borgermøde om Lokalplan 172, der siden 15. september har været i offentlig høring, og fortsat er det frem til 18. november.

"Jeg ønsker med lokalplanen at imødegå de store huse. Fokus skal være på de store huse og deres højde," lød det fra medlem af Miljø- og planlægningsudvalget (MPU), Bent Fabricius (K), da udvalgsmedlemmerne i en spørgerunde blev bedt om at formulere deres ønske til lokalplanen.

Det var, sammen med mindstegrundstørrelser og lave bebyggelsesprocenter, der kan bevare kvarteret som åbent og grønt, det gennemgående tema i indlæggene på borgermødet, der havde et halvt hundrede deltagere.

En af dem, Jørgen Arendt Jensen, satte med sin fortælling billeder på det spøgelse, der svævede omkring i det virtuelle rum:

Huse på 8,5 m hører ikke til i kvarteret



Per Sander, borger i Folehavekvarteret Per Sander, borger i Folehavekvarteret "Jeg har et dobbelthus som nabo. Over 300 m2 bygget på en 1200 m2 grund. Det er en skidt ting. Huset har fjernet solen hos en af de andre naboer. De kan fra huset se direkte ned i haverne. Her er der ikke længere noget privatliv. Det ændrer kvarteret og er til stor gene for naboerne," sagde Jørgen Arendt Jensen, der også er kritisk over for muligheden for arealoverførsler, "så to grunde kan slås sammen så der kan være tre huse på dem."

Helt forkasteligt En anden deltager, Per Sander, var kritisk over for muligheden for i dele af kvarteret at kunne bygge op til 8,5 meter i højden.

"Huse på 8,5 m hører ikke til i kvarteret. Det er helt forkasteligt," mente han.

Frygten for høje huse fik Martin Holmgaard til at spørge, om man i en lokalplan kunne være så detaljeret, at man kunne regulere, hvordan vinduerne skal være.

Hvad med vinduerne... "Man kunne jo regulere på vinduer, så de i første sals højde ikke må gå ned til gulvhøjde. På den måde vil beboerne kunne se ud over træer og buske og ikke ned i haverne," lød forslaget.

Og ja, bekræftede projektleder i kommunen, Ane Kristensen, det kan man godt - og noterede forslaget sammen med mange andre detaljer.

...og regnvandet? Blandt andet fra Jens Kofoed: Han pegede på, at der i lokalplanen skal tages højde for et voksende antal elbiler, der vil kræve elstandere - og at der skal dimensioneres til et afløb af regnvand fra græsplænerne, der er det dobbelte af det, systemet er dimensioneret til nu. Med det resultat, at der løber vand ned i naboernes haver når det regner.

