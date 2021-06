Kommunalbestyrelsen har tilbage i april 2020 besluttet at igangsætte ombygning af parkeringspladsen ved skøjte- og svømmehallen på Stadionalle. Da mange har truffet lignende beslutninger på samme tidspunkt, er prisen på håndværkerydelser skudt i vejret. Foto: Lars Sandager Ramlow

Høj efterspørgsel på håndværkere gør parkeringsplads 800.000 kroner dyrere

Kommunalbestyrelsen i Hørsholm besluttede i april 2020 at igangsætte en ombygning af parkeringspladsen ved skøjte- og svømmehallen for at holde gang i hjulene i corona-pandemiens indledende fase. Nu ender projektet med at koste 800.000 kroner ekstra.

Hørsholm - 04. juni 2021 kl. 09:04 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Det er et skole-eksempel på udbud og efterspørgsel, når prisen for ombygningen af en parkeringsplads ender med at blive 800.000 kroner dyrere i 2021 end forventet i 2020.

Kommunalbestyrelsen har tilbage i april 2020 besluttet at igangsætte ombygning af parkeringspladsen ved skøjte- og svømmehallen på Stadionalle, og projektet blev besluttet som en del af de fremrykkede anlægsprojekter, som skulle holde gang i hjulene hos håndværkerne under Corona-pandemien. I foråret 2020 besluttede mange andre kommuner dog at fremrykke anlægsprojekter samtidig, og det har sendt priserne for håndværkerydelser i vejret.

Hvor man i foråret 2020 afsatte lige over 3 millioner kroner til ombygningen af parkeringspladsen ved skøjte- og svømmehallen, har et bygherre-overslag nu vist, at projektøkonomien overstiger det afsatte budget med omkring 800.000 kroner og altså ender på 3.8 millioner kroner.

- Det er simpelthen blevet dyrere, fordi der er blevet sat mange anlægsarbejder i gang samtidig. Priserne er steget med mindst 25 procent, fordi der er mange, der har haft de samme tanker samtidig, forklarer Jan H. Klit (K), der er formand for Miljø- og Planlægningsudvalget i Hørsholm Kommune.

Alligevel et godt tidspunkt Selvom det er blevet dyrere at få udført anlægsarbejder i 2021, holder kommunen fast i projektet. Det skyldes blandt andet, at der i den kommende tid skal udføres flere andre projekter i området, som vil have betydning for afviklingen af trafikken. Blandt andet skal Vallerødskolen PCB-renoveres og opførelsen af nyt klubhus opstartes ligeledes dette efterår.

Det forventes derfor, at Stadionalle bliver sat under hårdt pres mht. parkering og trafik.

- Det er et vigtigt område at få styr på, fordi der er spidsbelastninger ved idrætsparken, og afviklingen har ikke været så god, som den kunne være. Samtidig har der været et ønske om at forbedre parkeringspladsen, og så er det en kærkommen lejlighed til at gøre noget ved området, tilføjer Jan Klit.

Ønske om forbedring Efter et rådgiverudbud er der indgået kontrakt med ingeniørfirmaet Moe med henblik på projektering, anlægsudbud og byggeledelse i anlægsfasen. I den forbindelse fortæller Jan Klit, at der ved ombygningen ikke kommer mange flere parkeringspladser - i stedet bliver de eksisterende pladser bedre.

- Der kommer ikke så mange ekstra pladser ud af ombygningen. Ombygningen sker primært for at forbedre fremkommeligheden og skabe ekstra handicap-pladser. Projektet skal primært gøre parkeringspladsen bedre, siger han.

Arbejdet starter i august 2021 og kommer formentlig til at strække sig ind i foråret 2022.

