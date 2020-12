Se billedserie Maria Dahl (tv.) og Vibeke Høgild med udsigt over Hovedgaden i Hørsholm. Foto: Lars Sandager Ramlow

Hjemmeside vil begejstre lokalområde

Horsholm-Rungsted.dk er en ny side på nettet, hvor borgere og gæster udefra kan finde inspiration og gode tilbud i lokalområdet

Hørsholm - 07. december 2020 kl. 09:39 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Fem »Must See« i byen... en guide til områdets legepladser... information om, hvor du lokalt kan købe juletræer eller måske et tip til, hvor i byen du skal gå hen, hvis du får lyst til gløgg og æbleskiver.

Den 1. december så den nye lokale hjemmeside www.horsholm-rungsted.dk dagens lys. Allerede et par dage senere havde næsten 1500 unikke brugere været forbi siden.

Det gør naturligvis de to kvinder bag siden, Vibeke Høgild og Maria Dahl, stolte:

- Vi ser begge os selv som lokale ildsjæle, og vi synes, at Hørsholm og Rungsted har så utroligt meget at byde på. Her er skøn natur, fantastiske kulturperler og et alsidigt handelsliv. Vi vil gerne inspirere både andre lokale og folk udefra til at opleve, opdage og bruge byen og området. Man behøver ikke at rejse eller tage til andre byer. Lige her er små og store oplevelser - der kan dække behov inden for indkøb, fritidsaktiviteter og ferier, forklarer Maria Dahl.

Sammen med Vibeke Høgild skabte hun i foråret facebookgruppen »STØT LOKALT - Hørsholm & Rungsted«, der har været udgangspunktet for den nye hjemmeside.

Støtte og udvikling - Onsdag den 11. marts blev Danmark lukket ned på grund af corona, og lørdag den 14. marts åbnede vi facebookgruppen. Overalt i byen havde vi mødt voldsomt bekymrede butiksejere, og med et slag mistede nogle af vores lokale restauranter og cafeer stort set også alle ordre. Det fik os til at lave siden, fortæller Vibeke Høgild.

Gruppen har i dag mere end 3200 medlemmer, og den er støt voksende.

- Ved at bruge byen støtter vi byen. Ved at bruge byen kan vi sammen udvikle byen. Det ønsker vi at bidrage til, indskyder Maria Dahl.

Både facebookgruppen og hjemmesiden er skabt på frivillig basis af de to kvinder, der har mødt hinanden gennem sejlklubben, KDY.

- Horsholm-rungsted.dk skal gerne være en slags ramme om byens oplevelser og muligheder. Vi arbejder på en butiks- og serviceoversigt, som vi håber på at blive færdige med inden alt for længe. I 2021 er planen, at vi på siden også lancerer en turistguide, og vi drømmer om, at vi på sigt kan bringe en »event-oversigt«, lyder det videre fra Maria Dahl, inden Vibeke byder ind:

Drøm om økonomi - Og vores store drøm er naturligvis, at der kan komme en form for økonomi ud af siden. Det kunne også være smaddersjovt, hvis andre bysamfund vil tage konceptet til sig. Det går vi gerne i dialog om, siger hun med et smil.

De to kvinder lægger ikke et øjeblik skjul på, at det har været en enorm opgave, at få den nye hjemmeside op at køre.

- Vi vil gerne have at brugerne kan afspejle sig selv i siden. Derfor har vi lagt virkelig megen energi i at bygge fundamentet til siden - både hvad angår design, skrifttyper, brug af fotos og udtryk i øvrigt. Siden skal være simpel og lækker at gå til. Vi synes selv, at det er lykkedes meget godt, kommer det stolt fra Maria Dahl.

