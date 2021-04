Se billedserie På et meget velbesøgt borgermøde i Hørsholmhallen i 2018 viste en hærdet indbrudstyv, hvor nemt det er bryde ind i et hus. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Historisk fald fortsætter: Så mange har fået besøg af indbrudstyven

Hørsholm Kommune noterer atter et markant fald i antallet af indbrud for årets første tre måneder. Dog ikke helt på niveau med det samlede tal på landsplan

Hørsholm - 22. april 2021 kl. 17:21 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Antallet af indbrud fortsætter med at falde markant i Hørsholm og på årets første tre måneder er nedgangen på næsten 30 procent i forhold til samme periode sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Der er i 1. kvartal anmeldt 33 indbrud i Hørsholm Kommune mod 47 indbrud i januar, februar og marts 2020.

Der er tale om er historisk lavt indbrudsniveau - ikke bare i Hørsholm - men over hele landet. Godt hjulpet på vej af coronanedlukninger, hvor flere har været hjemme i dagtimerne.

FAKTA Antal indbrud i Hørsholm Kommune 1. kvartal:

61 i 2017

58 i 2018

52 i 2019

47 i 2020

33 i 2021



Kilde: Danmarks Statistik Således er de 3.294 registrerede indbrud på landsplan her i 1. kvartal af 2021 et fald på 40 procent sammenlignet med 2020, hvor der var 5.496 indbrud.

Tendens kan fortsætte Med enkle råd og en fælles indsats kan denne enormt positive udvikling fortsætte - også nu når samfundet åbner mere, lyder det fra Bo trygt, der er en indsats skabt af TrygFonden og den filantropiske forening Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

"Vi har i mange år kigget misundeligt til både Sverige og Tyskland, der har haft væsentligt lavere indbrudstal end os i Danmark. Det har de stadig, men vi nærmer os med hastige skridt, og den udvikling var allerede i gang før de ekstraordinære fald i forbindelse med coronanedlukningerne," siger Britt Wendelboe, programchef for partnerskabet Bo trygt, i en pressemeddelelse.

Hun tror, at selvom danskerne begynder at vende tilbage til en mere normal hverdag, så kan vi fortsat holde indbrudstyvene for døren.

"Coronatiden har vist, at vi kan stå sammen og hjælpe hinanden. Vi tror på, at vi kan holde fast i de lave indbrudstal med en fælles indsats og ved at kigge grundigt på vores vaner og sikringen af vores bolig," fortsætter Britt Wendelboe og nævner, at alle grundejerforeninger og nabolag har mulighed for at få et gratis besøg af en Bo trygt-indbrudsekspert (bestilles på botrygt.dk).

Vis du er hjemme De fleste danskere ser nok frem til, at landet åbner helt igen, og vi kan få vores normale hverdag tilbage. Men nogle vaner fra coronatiden kan vi med fordel fastholde.

FAKTA Bo trygt giver følgende råd til at forebygge indbrud:

Gør det så svært som muligt at bryde ind. Brug fx gode, solide låse, og forstærk vinduer og døre med sikringsbeslag.

Beskær buske og hække ud til vejen, så det ikke er så nemt at skjule sig.

Gem værktøj og redskaber godt af vejen.

Vær obs på at levering af pakker og måltidskasser leveret ved døren sender signal om, at der ikke er nogen hjemme.

Ring altid 112, hvis du ser en person, der er ved at bryde ind i en bolig.

Hvis du observerer noget mistænkeligt kan du kontakte politiet på 114. Det har skabt mere liv i boligkvartererne med hjemsendte skoleelever og hjemmearbejdende voksne, og det er vigtigt at holde fast i forhold til at forebygge indbrud, supplerer Sarah Risbøl Jacobsen, kommunikationskonsulent i Nabohjælp, som Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden står bag.

"For når vi skaber liv og uforudsigelighed, kan indbrudstyven ikke vide sig sikker på, om et hus er tomt, eller om naboen følger med på den anden side af hækken. Indbrudstyve foretrækker kvarterer, der virker øde, og hvor folk ikke kommer hinanden ved eller hilser på hinanden," siger hun.

App kan hjælpe Formentlig vil flere danskere også fremover arbejde delvist hjemmefra, og et nemt og enkelt råd til at forebygge indbrud er ifølge Sarah Risbøl Jacobsen, at man bruger et lille afbræk i arbejdsdagen til lige at gå en rundtur i kvarteret, tømme postkassen eller gå ud i haven, mens man klarer en telefonsamtale.

"Lav aftaler med de naboer, der er hjemme. Det kan man gøre hen over hækken. Og ser du noget mistænkeligt, kan du bruge Nabohjælps app til at få den viden ud til hele nabolaget. Så bliver alle naboerne mere opmærksomme, og på den måde kan vi hjælpe hinanden med at holde tyvene væk. Det har vi alle en interesse i, for er der først begået et indbrud i et kvarter, så øges risikoen markant for nye indbrud inden for kort tid," fastslår Sarah Risbøl Jacobsen i pressemeddelelsen.

Der bliver fortsat begået færre og færre indbrud i Hørsholm Kommune. Den positive tendens har fået fart under coronatiden, men det er muligt at fastholde udviklingen, fastslår man fra Bo trygt og Nabohjælp. Arkivfoto

