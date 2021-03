Historien om torvets store nabo gennem 100 år

De to bygninger er de sørgelige rester af en meget stor fabrik, som havde stor betydning for den lokale befolkning.

120 ansatte

På den farvelagte tegning kan man få et indtryk af fabrikken, som gav arbejde til over 100 arbejdere, hvis forbrug fik stor betydning for den lokale omsætning for handlende og håndværkere. Omkring 1940 var der ca. 120 ansatte.