Her vil de bygge fremtidens havn

Ambitiøs plan til ca. 120 millioner kroner skal fremtidssikrer Rungsted Havn

Hørsholm - 27. august 2020

Rungsted Havn er Hørsholm Kommunes største aktiv og en af Nordsjællands største trækplastre med cirka 1,75 millioner brugere og besøgende årligt. Det er væsentligt flere end Zoologisk Have, der til sammenligning hvert år har cirka 1,2 millioner gæster. Men antallet af brugere, tidens tand og det til tider hårde vejr gør også, at havnen kræver vedligehold, og i den forbindelse har bestyrelsen for Rungsted Havn en vision:

- Vi ønsker at modernisere havnen, gør den tidssvarende og sikre den til fremtiden. Havnen er en oase, og en magnet for mennesker fra nær og fjern. De kommer for at handle, for at spise i en af de mange gode restauranter, for at få lidt frisk luft og opleve livet på en havn, hvor sejlerne fra både ind- og udland naturligvis også sætter deres præg. Alle kommer på havnen. Det er ikke kun »Fritz og Poul« (Snobberne, red.). Det er unge kærestepar, der nyder en is på vores vandtrapper - børn, der bader på stranden, eller medlemmerne af vores gode vandklubber, indleder bestyrelsesformand Jørgen Thorsell i Frederiksborg Amts Avis fredag.

Deler investering Bestyrelsen har i løbet af de seneste år fået udarbejdet et yderst ambitiøst oplæg til en fremtidssikring af havnen. Prisen er cirka 120 millioner kroner, hvor havnen vil betale halvdelen, mens kommunen i oplægget skal betale den anden halvdel. I det beløb ligger også en renovering af de eksisterende anlæg for i alt 31 millioner kroner.

- Det smarte er at lave det hele på en gang, så vi ikke bruger mange millioner på at reparere og udskifte de slidte dele af havnen for kort tid efter at finde ud af, at vi vil ombygge og skifte ud. Det vil ikke være rettidig omhu. Derfor har vi udarbejdet et forslag, der tager højde for det hele. Arbejdet vil stadig blive udført i etaper, men det hele er tænkt ind, forklarer havnechef Ander Söderberg. Se havnens egen 60 sekunders video herunder:

Skal tiltrække flere Projektet er præsenteret af flere omgange for en god del af kommunalbestyrelsen i Hørsholm og for alle havnens interessenter.

- Vores vision er virkelig omfattende. Vi ønsker at skabe en endnu bedre havn, der kan tiltrække endnu flere borgere. Havnen skal blandt andet udvides med cirka 200 pladser, molerne skal gøres større og bredere, vi ønsker at gøre strand- og badefaciliteterne bedre, og vi vil gerne lave et nyt, stort åbent område ud for Nokken, hvor man kan tage ophold, og hvor vi kan samle forskellige aktiviteter året igennem. Her skal ikke være nogle bygninger, men der kan i stedet opstilles telte, boder eller måske laves stævneplads, fortæller Jørgen Thorsell.

Anders Söderberg overtager ordet:

- I hele arbejdet har vi også indtænkt en fremtidssikring af havnen mod storm og højvande. Der bliver skabt en bedre og mere sikker indsejling, og vi får også et »roligere« havnebassin. Hele bil-trafikken skal også omlægges og ensrettes, så vi får styr på det kaos, der nogle gange hersker i dag, lyder det med et skævt smil.

Rummer en urkraft Havnechefen henviser til, at den seneste trafiktælling har vist, at cirka 675.000 biler runder havnen om året.

- En havn rummer en urkraft. Det er overgangen mellem land og vand, og overalt i verden kan man se, at hvis man gør noget ud af den brydning mellem de to elementer... altså hvis man laver nogle lækre rammer og gode tilbud, så gør man havnen attraktiv. Vi ønsker en havn, der kort sagt er åben for alle, der er åbne for alle. Den skal være børne- og familievenlig, let for handikappede af færdes på, og så skal den være miljørigtig. Også det er tænkt ind i vores projekt, understreger Anders Söderberg, mens Jørgen Thorsell nikker.

Hørsholms folkevalgte skal nu »tygge lidt« på projektet, som de senest har fået forelagt på et temamøde tirsdag den 18. august. Projektetudarbejdelsen har været 2-3 år undervejs, men før der sker mere, skal politikerne blandt andet tage stilling til økonomien i de kommende budgetforhandlinger.

Interesserede kan læse meget mere om projektet, se skitser med mere på Rungsted Havns hjemmeside under nyheder.

Havnechef Anders Söderberg (tv) i selskab med formanden for Rungsted Havns bestyrelse, Jørgen Thorsell.