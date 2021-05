Her forestiller Novafos sig, at et nyt fælleskommunalt renseanlægskal placeres. Illustratin: Novafos

Her skal nyt stort renseanlæg ligge

Det fælleskommunale vandselskab Novafos har sikret sig jord i Hørsholm Kommune til fælles renseanlæg for fire kommuner

Hørsholm - 13. maj 2021 kl. 11:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Hørsholm er på vej til at blive den kommune der skal rumme et nyt stort fælles renseanlæg for Hørsholm, Allerød, Rudersdal og dele af Furesø kommuner.

Hvis det ny anlæg bliver en realitet, kommer det til at ligge på et område vest for Helsingørmotorvejen, hvor det fælleskommunale vandselskab Novafos har købt otte hektar landbrugsjord til formålet.

Planen giver god mening for borgmester Morten Slotved (K), der er medlem af Novafos' bestyrelse.

"Nu skal mulighederne for at sammenlægge renseanlæggene af de fire kommuner undersøges. Jeg synes, det udpegede område er et naturligt sted. Jeg har det derfor godt med, at Nofavos allerede nu har sikret sig arealet," siger Morten Slotved til Ugebladet.

Et hav af undersøgelser De otte hektar jord er som nævnt landbrugsjord, og frem til en endelig beslutning, om der skal bygges et renseanlæg lige dér, skal der foretages et hav af undersøgelser af, hvordan det påvirker mennesker og miljø, natur, sundhed, grundvand og klima. Afstand til større boligområder, tilstrækkelig plads til at bygge på, mindst mulig påvirkning af naturområder og mulighed for at transportere spildevandet fra de andre kommuner til renseanlægget, og udlede det rensede spildevand til Øresund, indgår også i de forberedende undersøgelser.

Lange udsigter Det har derfor relativt lange udsigter, før et renseanlæg skyder op det pågældende sted: Den endelige beslutning i Novafos - og hos politikerne - skal først tages i 2023. Morten Slotved forudser derfor, at der godt kan gå én eller to valgperioder, får anlægget kan tages i brug.

Lover tidlig dialog "Det er klart, at der melder sig mange spørgsmål, når man hører, at der måske skal opføres et nyt renseanlæg i ens lokalområde. Hvad betyder det for mig som nabo? Bliver der tung trafik? Kommer det til at lugte og larme? Derfor vil vi gerne i tidlig dialog med naboer og andre interesserede borgere om det, der optager dem. Den tidlige dialog er vigtig," forklarer Morten Slotved blandt andet i en pressemeddelelse. Den dialog tager kommunen hul på torsdag den 27. maj med et online dialogmøde.

Usserød bliver pumpestation Et nyt renseanlæg vest for Helsingørmotorvejen vil betyde, at et længe næret ønske om at få det nuværende Usserød Renseanlæg ud af byen.

Ifølge borgmesteren vil det nye renseanlæg blive et moderne og lugtfri anlæg, der lever op til de nyeste krav. Det nuværende anlæg bliver nedlagt og i stedet omdannet til pumpestation.

Dialogmødet finder sted torsdag den 27. maj kl. 19 til 21. Du kan tilmelde dig til dialogmødet HER

