Her kan de se frem til bedre bredbånd

75 husstande vest for Helsingørmotorvejen - i Kettinge, Slutterup, Landsbyen og Donse - kan se frem til tilskud fra Hørsholm Kommune til at få etableret bedre bredbånd.

En næsten enig kommunalbestyrelse har besluttet at give 2.500 kroner i tilskud til hver af de 75 husstande, der er samlet omkring projektet.

Kun Liberal Alliances (LA) Jakob Nybo kan ikke se det geniale i den beslutning. Han mener ikke, at det er en kommunal kerneopgave at etablere fibernet - og mener i øvrigt, at fibernet er "en forældet teknologisk løsning i tyndt befolkede områder, som i skrivende stund overhales af 5G netværk".

Derfor er støtter kommunalbestyrelsen ifølge LA "en forældet Molbo-løsning".