Se billedserie Selvom både Trommen og Hørsholm Bibliotek har lukket, så holder Mette-Marie og Bo Ejby Lindhardt fanen højt i restauranten, Bøf & Bolle«, der har dagligt åbent fra 16.00-21.00. Mange borgere nyder nemlig at hente take-away fra restauranten. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Her hitter færdigretter og helsekost Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her hitter færdigretter og helsekost

Hørsholm - 08. april 2020 kl. 06:46 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Boller i karry, mørbradgryde, grillet laks, multivitaminer eller håndsprit - leveret lige til døren.

Corona-virus har i den grad vendt op og ned på alles hverdag, men hvor nogle døre lukkes, er der andre, der åbner sig. Det har to forretninger i Hørsholm Hovedgade oplevet den seneste tid. Bogstaveligt talt, skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag. De to forretninger er Ø-Butikken, Hørsholm Helsekost samt restauranten i Kulturhus Trommen, Bøf & Bolle, hvor indehaverne også driver catering-virksomhed:

- Nød lærer nøgen kvinde at spinde. Udover Bøf & Bolle har vi også Ejby & Lindhardt Gastronomi med et storkøkken ude i Kokkedal Industripark, og vi driver kantinen på Rungsted Gymnasium. Men det er lukket ned, madordningerne til flere virksomheder er sat i bero, og både Trommen og biblioteket har klappet dørene i og har aflyst alle aktiviteter. Vi har mistet 80 procent af vores omsætning, så hvad gør man så, spørger Bo Ejby Lindhardt retorisk.

Han driver forretningerne sammen med hustruen Mette-Marie, der overtager ordet:

- Vi er iværksættere, og vi har længe haft en idé liggende i »skuffen«, at vi gerne ville lave en forretning ud af at levere færdigretter ud til private. Den idé har krisen nu sat hjul på. Vi har faktisk travlt. Vi oplever, at mange borgere ikke gider stå og lave mad hver eneste dag, mens de passer deres arbejde hjemmefra samtidig med, at de måske også står for hjemmeundervisningen af børnene. Her kommer vi ind i billedet. Det er let, hurtigt, vi leverer til døren, og priserne matcher nogenlunde det, man selv kan lave retterne for, forklarer Mette-Marie Ejby Lindhardt.

Ingen fyringer

På hjemmesiden »www.ejbylindhardt.dk« kan man læse mere om, hvordan madordningen fungerer, og som kunde skal man blot bestille inden klokken 12.00, så er der mad den følgende dag.

- Vi har ikke fyret nogen, men cirka halvdelen af vores medarbejdere har vi måtte sende hjem med løntilskud. For os handler det lige nu om, at få forretningerne til at løbe rundt. Derfor holder vi stadig åbent hver eneste dag - også her i påsken - i Bøf & Bolle i Trommen fra klokken 16.00-21.00. Her kan man hente take-away fra vores almindelige menukort, mens vores catering-køkken åbner igen efter påske. Hver dag har vi også 10 frisklavede salater, og hvis man ikke ønsker at komme ind i restauranten efter maden, så har vi lavet en drive-in ordning, så man blot skal køre ned til bagsiden af Trommen, så kommer vi ud med maden, lyder det med et smil fra Bo Ejby Lindhardt.

Nogle hundrede meter længere oppe af Hørsholm Hovedgade er der kø foran Ø-Butikken, Hørsholm Helsekost.

- Vi har simpelthen så travlt i øjeblikket, og nye kunder, vi aldrig har set før, nærmest vælter ind. I går var der en kvinde, der fortalte, at hun ikke anede, vi eksisterede. Hun arbejder til dagligt i København, så der handler hun også normalt. Men i øjeblikket er hun hjemsendt, og så opdagede hun os. Vi har også kunder, der ringer og spørger, hvor forretningen ligger. Så plejer jeg at svare »I Hørsholm Hovedgade ved siden af Illum«, hvortil flere har sagt: »Har vi en Illum i Hørsholm...?«. Det er lidt sjovt, fortæller Julie W. Andersen.

Takkekort fra kunder

Frederiksborg Amts Avis sidder i behørig afstand i baglokalet, da hendes mand, H.C. kommer ind med et kort, hvor en kunde ønsker god påske og takker forretningens personale for god service.

- Når myndighederne går ud og siger, at vi skal passe på vores immunforsvar, så tager folk det alvorligt. Derfor har vi stor efterspørgsel på multivitaminer samt C- og D-vitaminer og zink. Derudover kommer folk langvejs fra for blandt andet at købe håndsprit og Echinacea, rød solhat, der renser svælgets slimhinder. Vores største udfordring er, at der kun må være fem kunder i forretningen ad gangen. Derfor sælger vi også gennem bagdøren, ligesom vi er begyndt at levere privat. Så vi har travlt. Også med at spritte af i forretningen hele tiden, forklarer Julie W. Andersen, der i disse tider har fået kælenavnet »Spritte-Sidse«.

Mens nogle forretninger er blevet tvunget til at lukke helt ned eller selv har valgt at holde lukket, har Ø-Butikken, Hørsholm Helsekost udvidet åbningstiderne.

Støt lokale forretninger

- Vi har sendt fire med arbejdere hjem med løntilskud, for at få tingene til at løbe rundt, og vi håber, at vi klarer os gennem krisen uden at skulle fyre nogen. Os, der er tilbage, knokler hver dag, og det hele løber rundt, så længe folk støtter os. Det er vigtigt, at folk handler lokalt. Det er faktisk ekstra vigtigt i øjeblikket, og det er vores håb, at nogle af de nye kunder, der har opdaget os, også bliver ved med at handle hos os, når vi er gennem krisen, påpeger Julie W. Andersen.

Det håb deler Bo Ejby Lindhardt.

- Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Vi bevarer optimismen, for hvad er alternativet? Vi tror på, at hvis man opfører sig ordentligt og arbejder hårdt, så bliver det belønnet... både i krisetid og når tingene en dag bliver normale igen.