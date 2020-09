Kommer der sne i den kommende vinter er der en halv million kroner mindre at gøre godt med til vedligeholdelse. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Her henter de pengene i budgettet: Færre konsulenter og færre stillinger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her henter de pengene i budgettet: Færre konsulenter og færre stillinger

Beskæftigelsesområdet skal skære 8,5 stillinger væk og der er næste år 2,2 millioner mindre til eksterne konsulenter

Hørsholm - 29. september 2020 kl. 15:32 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Det er på Social- og seniorudvalgets, Økonomiudvalgets og Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets områder, Hørsholm Kommune i det nyligt indgåede budgetforlig finder de talmæssigt største reduktioner i kommunens drift.

Social- og seniorudvalget bidrager med 7,7 millioner kroner, Økonomiudvalget med 7 millioner og Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget med samlet 5,2 millioner til drifsreduktioner på sammenlagt knap 25 millioner kroner.

Store poster flyttet På anlægssiden løber de samlede reduktioner op i knap 31 millioner kroner. 28 mio. kommer fra at flytte anlæg i PH Park fra 2021 til 2022 (20 mio. kr.) og flytte hovedparten af de første investeringer i en ny daginstitution i Rungsted (til 42 mio. kr.) til senere. Manøvren optræder i kolonnerne som en budgetreduktion på godt otte millioner kroner.

Noget tyder på, at forligspartierne har lyttet til kritikken af, at kommunen bruger for meget på eksterne konsulenter: Næste år skal der købes ekstern bistand for 2,2 millioner kroner mindre, og besparelsen skal stige til fire millioner kroner årligt fra 2024 og frem.

Hele organisationen skal samtidigt gøre udbud, indkøb og kontrakstyring så effektivt, at der kan spares 1,5 millioner kroner årligt.

Præmie til byggeri sløjfes En række andre - og mindre - besparelser opnås ved at gå fra fire til tre kontorelever, aflyse præmiering af smukt byggeri i kommunen samt at aflyse "periodisk maling og udskiftning af linoleumsgulve på skoler og daginstitutioner" og i stedet finansiere de nødvendige vedligeholdelsesarbejder via kvalitetspuljen på børne- og skoleområdet.

Det er en budgetflytning, der slår igennem som en reduktion på én million kroner.

Kommunens bygninger skal så i øvrigt heller ikke holdes mere grundigt ved lige end at det skal kunne gøres for 884.000 kroner mindre end i år.

8,5 stillinger nedlægges På Erhvervs- og beskæftigelsesområdet skal der effktiviseres for 6,4 millioner næste år stigende til 9,6 millioner i 2022, fordi en ekstern analyse viser, at produktiviteten kan øges, at der kan effektiviseres, og at serviceniveauet kan sættes ned over for "visse grupper af borgere".

I realiteten betyder det en nedskæring af stillinger: 5,5 næste år og yderligere tre frem til 2022.

Social- og seniorudvalgets område bidrager med budgetreduktioner på samlet 7,7 millioner kroner.

En del besparelser er, hvad udvalgsformand Thorkild Gruelund (SK) kalder "en gratis omgang": Over tre millioner er nemlig tilpasninger: Et eksempel på det er en besparelse, der hedder "Reduktion af budget til botilbud til længerevarende ophold", en besparelse på 880.000 kr.

"Det er ubrugte midler, og det vurderes hverken at få konsekvenser for personale eller borgere. Derfor er det en besparelse, man kan tage med," siger Thorkild Gruelund til Ugebladet.

Teknikken er tilsvarende for besparelser på botilbud for midlertidige ophold på 825.000 kroner og 880.000 kroner på "personlig støtte og pasning af handicappede". De er også tilpasninger af budgettet, fordi der i år ikke er blevet brug for afsatte penge.

Mindre annoncering På Børne- og skoleområdet er de samlede driftsreduktioner gjort op til 51.500 kroner, blandt andet fordi området slipper for generelle besparelser.

Sport-, fritid, og kulturudvalget bidrager med knap 700.000 kr., hvor kulturhus Trommen står for en del af dem og skal spare 280.000 kroner på færre arrangementer og færre annoncer til at gøre opmærksom på dem, der så er.

I stedet skal Trommen bruge digiale platforme til at markedsføre sig.

Sundhedsudvalget øger sit driftsbudget med 850.000 kr.

Vintertjeneste holder for Miljø- og planlægningsområdet 'slipper' med driftsbesparelser på 1,12 millioner kroner. Det dækker blandt andet over 500.000 kr. mindre på henholdsvis vejvedligeholdelse og vintertjeneste.

Til billedet hører imidlertid, at udgifter til belægningsarbejder, vejafvanding, trafiksikkerhedstiltag, blomstrende bybillede og grønne områder til sammenlagt 4,2 millioner kroner er flyttet fra drifts- til på anlægsbudget, som derfor reducerer driftsbudgettet.

relaterede artikler

Venstre: Skattestigning er ikke nødvendig 26. september 2020 kl. 06:29

Det siger politikerne om den nye budgetaftale 25. september 2020 kl. 09:28

Det kom bag på dem: Skattestigning koster ekstra 24. september 2020 kl. 14:00