Her er prisen: Cykelstjerne sælger liebhavervilla med stort tab

Rolf Sørensen fik solgt familiens 400 m² store bolig på to kun måneder, men et godt stykke under købspris fra 2007

Hørsholm - 27. marts 2021

Mens der er fart på huspriserne og liggetiderne falder, så er der også nogle, der ikke kommer med i det udbrud og scorer en fortjeneste ved salg.

En af dem er Danmarks mest vindende cykelrytter gennem tiderne, nu tv-kommentar Rolf Sørensen, der netop har fundet en køber til den stråtækte liebhavervilla ved Sandbjerg.

Det er gået forholdsvis stærkt med salget - kun to måneder nåede villaen at være på markedet, oplyser boligmediet Boliga.dk.

Til salg efter skilsmisse Tilgengæld landede salgsprisen for det næsten 400 kvadratmeter ifølge tinglysningen på 11,6 mio. kr. Det er 900.000 kroner under den pris på 12,5 millioner, som cykelrytteren og hustruen Susanne Sørensen gav tilbage i 2007.

I oktober fortalte parret, at de havde valgt at gå hvert til sit. Det er muligvis også forklaringen på, at der blev givet et solidt afslag på handlen.

Ifølge Boliga.dk blev den over 140 år gamle ejendom - med syv værelser, kæmpe stue på 88 m² og en forældreafdeling med både altan, garderobe og badeværelse - sat til salg for 12 millioner. artiklen fortsætter under foto...

I næsten 14 år boede Rolf Sørensen og familien i Hørsholm Kommune. Arkivfoto: Morten Timm

Under kvadratmeterpris Med 400.000 kroner i nedslag resulterer det i en kvadratmeterpris på lige over 29.000 kroner, hvilket er lidt under gennemsnittet for området i Vedbæk og Rungsted.

Ifølge Boliga.dks salgsdata for 2020, blev villaerne i Hørsholm Kommune - hvor cykelstjernens nu tidligere hjem ligger - i gennemsnit handlet for lige knap 34.900 kroner pr. kvadratmeter. I så fald skulle parret have solgt huset for godt 14 millioner.

Til sammenligning blev et gennemsnitligt hus på landsplan solgt for lige over 17.000 kroner pr. kvadratmeter sidste år.

Det idylliske stråtækte hus var til salg hos mæglerkæden Jesper Nielsen. Du kan se flere billeder af ejendommen HER

Et af liebhavervillaens syv værelser, der med tydelighed viser, at det var cykelstjernen Rolf Sørensens rum. Foto: Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen

