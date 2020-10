Gubras medstifter, Jacob Jelsing, er selv flittig cyklist og tager de 45 km fra hjemmet i Roskilde med jævne mellemrum. Her i en snak med cyklistforbundets formand Klaus Bondam. Foto: Fred Jacobsen

Artiklen: Her er hver tredje steget ud af bilen og op på cyklen

Biotekvirksomheden Gubra i Hørsholm har fået en pris for at få sine 155 medarbejdere op på cyklen

Der er et værksted til dem der cykler, skur til de ikke helt billige elcykler, interne konkurrencer og en leasingaftale, så medarbejderne kan få sig en elcykel finansieret over lønnen.

Det er nogle af de initiativer, biotekvirksomheden Gubra i Hørsholm har sat i værk for - med medstifter Jacob Jelsings ord - at få flere af virksomhedens i alt 155 medarbejdere ud af bilen og op på cyklen.

Jelsing går foran med et godt eksempel: Fra hjemmet i Roskilde cykler han flere gange om ugen turen til Hørsholm - og nogle gange retur - på 45 km på sin racer.

Mindre kan dog også gøre det: Nogle medarbejdere melder sig på det, de i Gubra har døbt 'Team Sunshine', der er for dem, der er knap så hårdførte og kun cykler når solen skinner.

Alt andet lige har virksomhedens fokus på at få medarbejderne ud af bilerne, ud i den friske luft til fordel for både sundhed og CO2 aftryk resulteret i, at det nu ifølge Jacob Jelsing er en tredjedel af Gubras medarbejdere, der tager cyklen.