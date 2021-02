Fra venstre Fadi Abou-Jamuus, Malek, Elham og Hala Alahmad. Fadi hjælper foreningen i gang, Elham og Malek er henholdsvis sekretær og kasserer. Sammen Rafea, der er gift med Elham og far til Malek og Hala, udgør de bestyrelsen i Hørsholm Kultur- og Ungdomsforening. Foto: Fred Jacobsen

Her er foreningen de ikke vil godkende

Stor debat i udvalg om Hørsholm Kultur- og Ungdomsforening, der vil arbejde for integration og vil lære danskere at forstå deres baggrund.

Hørsholm - 10. februar 2021 kl. 07:15 Af Fred Jacobsen

"Danmark er speciel og har noget du ikke finder i mange andre lande. Det er foreningerne. Foreninger kan være en indgang til det danske samfund."

Det er blandt andet baggrunden for, at Fadi Abou-Jamuus fra Kokkedal, fore­ningsvejleder og koordinator i Babaprojektet (også kaldt Far for Forandring, red.) er med til at hjælpe Hørsholm Kultur- og Ungdomsforening i gang. Fadi modtog Fredensborg Kommunes integrationspris i 2017 for hans indsats i fædregruppen i Kokkedal.

Foreningen blev stiftet i marts sidste år og er nu af et flertal i Sport, fritid- og kulturudvalget (SFKU) blevet godkendt som folkeoplysende forening. Det betyder blandt andet, at foreningen kan få tilskud og lokaler på lige fod med andre folkeoplysende fore­ninger i kommunen.

Fremme integrationen Ifølge Hørsholm Kultur- og Ungdomsforenings vedtægter er det overordnede formål "at fremme integration og at forbedre kommunikationen mellem borgere i Hørsholm Kommune med anden etnisk baggrund end dansk og det danske samfund."

Foreningen vil tilbyde lektiecafé og modersmålsundervisning til børn af forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Og den vil "tilbyde kulturelle, sociale og idrætsaktiviteter for børn og voksne."

Kommer fra pavillonerne Foreningen har hjemadresse i Ådalsparken, hvor Elham Alahmad selv bor sammen med sin mand Rafea og datteren Hala.

Hun var, før hun kom til Hørsholm i 2015 som flygtning fra en palæstinensisk flygtningelejr i Syrien, lærer på et gymnasium, hvor hun også var souschef. Her underviste hun blandt andet i engelsk. Elham vil undervise i foreningens regi.

Det har hun erfaring med. Foreningen og Elham har nemlig stået for undervisning af flygtningebørn på biblioteket i Hørsholm. En aktivitet, der nu ligger stille på grund af corona og som tiltrak over 30 børn i tre hold.

Sproget er nøglen "Der er mange flygtningebørn her i området, og ud over lektiehjælp vil vi undervise i modersmål, dansk og engelsk. En del af børnenes forældre er analfabeter. Vi vil gerne hjælpe til med at forstå de danske værdier og det danske samfund," fortæller Elham Alahmad.

Elham og familien har efter ankomsten til Hørsholm i et par år boet i pavillonerne ved rådhuset på Ådalsparkvej, og familien bor nu i Ådalsparken og andre steder i Hørsholm.

Det var blandt andet i sportshallen ved nærpavillonerne på det gamle rådhusområdet, at hendes nu 24-årige søn, Malek, fandt ud af, at sproget er nøglen.

"Jeg spillede en del fodbold sammen med danske venner og lærte en masse der," fortæller Malek, der nu læser til kemi- og biotekingeniør på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Han er foreningens kasserer.

Åben for alle Hørsholm Kultur- og Ungdomsforening er primært til for at hjælpe flygtningebørn i Hørsholm, men også åben for at indføre etniske danskere, der måtte have interesse for det, i det arabiske sprog. Det kan ifølge Malek give god mening.

"Der er venner, der spørger til, hvad det ene eller det andet betyder - og nogle snakker om at rejse til et arabisk land og vil gerne lære noget om sproget," siger han, der blandt andet vil give lektiehjælp i matematik og fysik.

Og det er ifølge Elham Alahmad bestemt en mulighed for at komme i foreningen, hvis man vil lære lidt arabisk.

"Vi er en forening for alle i Hørsholm," understreger hun.

Datteren Hala er 16 år, går i 10. klasse og begynder i gymnasiet efter sommerferien.

Tænk på uddannelse Da Ugebladet i første omgang kontaktede familien for at tale med formand Rafea - Elhams mand - om foreningen, foregik det over telefon, hvor Hala oversatte. For Rafea taler ikke dansk.

Han har en baggrund som farmaceut og mener, at fore­ningen også kan bidrage til, at danskere kan lære mere om den kultur, han kommer fra.

"Det handler om integration, men også om ikke at glemme sin baggrund. Og om at tænke på uddannelse," lyder det fra Rafea gennem datteren Hala.

Svært i starten Den nu 16-årige landede i Hørsholm for snart seks år siden, begyndte at gå i skole i integrationsklassen på Usserød Skole.

"Det var svært i starten," husker hun, men har som storebror Malek erfaret, at sproget er nøglen til forståelse.