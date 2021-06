Foto: danielsenarchitecture

Her er det så: Plejehjemmet i industrikvarteret

Efter afstemning i Økonomiudvalget tegner der sig et klart borgerligt flertal bag et privat plejehjem nær forbrændingsanlæg

Hørsholm - 16. juni 2021 kl. 06:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Det bliver hverken med opbakning fra Radikale og Socialdemokratiet, at Økonomiudvalget (ØU) sender Lokalplan 182 på hjørnet af Ved Klædebo og Kokkedalsvej med plads til et friplejehjem videre til kommunalbestyrelsen og offentlig høring. Men ellers tegner der sig et stort borgerligt flertal for at godkende den lokalplan, der giver grønt lys for developeren, Scandinavian Property Development.

Socialdemokratiets repræsentant i ØU, Svend Erik Christiansen, forsøgte at få sagen udsat, fordi hans parti er modstander af at give los for mere end ét friplejehjem.

Ikke mere end ét "Der er højst brug for ét. Vi vil ikke være med til denne vilde overbebyggelse af plejeboliger, som vil ødelægge kommunens egen kapacitet," begrunder Svend Erik Christiansen sin modstand.

Han hænger især sin argumentation op på den seneste prognose over behovet for plejeboliger. Den siger, at der i 2030 vil være brug for et sted mellem 13 og 33 flere boliger end nu.

Hvad værre er ud fra et socialdemokratisk synspunkt, er, at det vil føre til en overkapacitet på mellem 97 og 117 plejeboliger med risiko for tomgangsleje og nedlæggelse af plejehjemspladser.

Også den radikale modstand tager udgangspunkt i risikoen for en kostbar overkapacitet. Modstanden er dog også begrundet i at inddrage en del af kommunens erhvervsområde til boligformål, og at der ses stort på miljøzonerne i kommunens egen kommuneplan.

For tæt på politikerne Viceborgmester Henrik Klitgaard (R) mener blandt andet, at det er "besynderligt, at man vil lave en lokalplan for kun to matrikler" med en meget høj bebyggelsesprocent (op til 85 ifølge forslaget, red.).

"Jeg er bange for, at der her er en developer, der været lige lovlig tæt på politikere og ældreorganisationer," mener Klitgaard.

Det er ejendomsudviklingsselskabet Scandinavian Property Development, der i længere tid har banket på hos Hørsholm Kommune for at få lov til at bygge et privatplejehjem.

"Jeg synes faktisk, at det er uforskammet over for dem, der driver erhverv i området, at tillade en bebyggelsesprocent op til 85 kun for disse to matrikler. Det giver efter min opfattelse kun mening, hvis man så også kiggede på området som helhed og ikke lavede denne forskelsbehandling," mener Klitgaard.

Tilsidesætter egne regler Derud over finder han det problematisk, at kommunen i lokalplanforslaget tilsidesætter egne sikkerhedszoner i forhold til kommuneplanen ved at tillade boliger inden for konsekvenszonen på 200 m til Norfors-anlægget.

"Det er ret alvorligt, at man selv beskriver forhold, som man så er ligeglad med."

Men der argumenteres med, at der i området i forvejen er boliger mindre end 200 m fra anlægget...

"Fordi man har begået en fejl én gang, behøver man jo ikke at gentage den."

Boliger som genboer Social- og seniorudvalgsformand Thorkild Gruelund bakker op om lokalplanen.

Dels, fordi dette plejehjem vil kunne stå klar om tre-fire år, mens et andet friplejehjem ved Kokkedal Station har meget længere udsigter. Dels fordi han ikke oplever, at erhvervslivet banker på for at få plads i området.

"Der er jo ikke en masse industri i Hørsholm. Og så er der altså boliger på den anden side af vejen," siger Gruelund og håber, at der bliver bygget et attraktivt plejehjem i området.

"For developerens egen skyld, for det er deres problem," tilføjer Gruelund.

Lokalplanforslaget blev sendt videre til kommunalbestyrelsen med fire konservative stemmer og én fra Liberal Alliance.

"Vi vil gerne have det friplejehjem," siger LA's Jakob Nybo.

Imod stemte Radikale og Socialdemokratiet. Socialkonservative Thorkild Gruelund og DF's Glen Madsen deltog ikke i mødet.

