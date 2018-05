Her er Rungsted Gymnasiums nye rektor

Ruth Kirkegaard bliver ny rektor på Rungsted Gymnasium. Foto: Allan Nørregaard

Hørsholm - 01. maj 2018

Ruth Kirkegaard bliver ny rektor på Rungsted Gymnasiums 820 elever fra 1. august. Det oplyser gymnasiet i en pressemeddelelse.

Ruth Kirkegaard er i dag rektor på HF & VUC Nordsjælland og beskrives i pressemeddelelsen som en engageret, energisk og bidragende leder med et innovativt blik for udvikling og forandring, der kan navigere mellem de til navigere mellem de til tider modsatrettede krav og ønsker, dagligdagen for en rektor byder på.

- Vi forventer ikke, at der politisk kommer til at blæse nye vinde i forhold til ungdomsuddannelsernes økonomiske tilskud. Vi forudser også øget konkurrence om eleverne, idet vi demografisk har faldende ungdomsårgange. Samtidig øges forventningerne til kvaliteten af ungdomsuddannelserne. Vi skal sende unge mennesker ud i voksenlivet med den bedste ungdomsuddannelse. Men det er ikke en ungdomsuddannelse, hvor de unge bliver fagligt kompetente, de skal også være menneskeligt robuste, mentalt stærke og vigtigst af alt socialt dannede mennesker, der kan tage vare på vores samfund fremadrettet, siger Isabella Wedendahl, formand for Rungsted Gymnasiums bestyrelse, og tilføjer:

- Derfor bliver Ruth Kirkegaard vores nye rektor. Hun deler vores værdier, vores mission og vores engagement.

Ruth Kirkegaard er 49 år gammel og har en master i offentlig ledelse. Hun har siden 2015 været rektor på HF & VUC Nordsjælland, hvor hun igennem de sidste tre år har opnået fremgang i antal ansøgere til skolen blandt andet gennem en offensiv kommunikationsstrategi på de sociale medier, et stærkt fokus på det faglige og sociale studiemiljø samt en massiv styrkelse af samarbejdet med alle eksterne partnere. Ruth Kirkegaard var desuden vicerektor på Allerød Gymnasium i ni år, før hun blev rektor på HF & VUC Nordsjælland.

- Jeg har fået en helt særlig chance for at være med til at udvikle Rungsted Gymnasium sammen med medarbejderne, ledelsen, bestyrelsen og eleverne. Rungsted Gymnasium er et attraktivt gymnasium, med et godt ry og en god opbakning fra det omgivende samfund og erhvervsliv, siger Rungsted Gymnasiums kommende rektor, Ruth Kirkegaard, og fortsætter:

- Jeg glæder mig til at stå i spidsen for et veldrevet og udviklingsorienteret gymnasium. Med 11 forskellige studieretninger, talentprogrammer i ind- og udland, Innovation camps, Danmarks 3. største afdeling for Team Danmark elever og mange andre spændende tiltag, så er Rungsted Gymnasium både en attraktiv arbejdsplads og en spændende og enestående ungdomsuddannelse for eleverne.

Ruth Kirkegaard lægger samtidig vægt på, at gymnasiet er den uddannelsesinstitution, hun kender bedst, og at hun ved, hun nu skal løfte en tung arv efter den nu tidligere rektor Mogens Hansen.

- Jeg har stor respekt for den opgave der ligger i, at efterfølge gymnasiets mangeårige Rektor Mogens Hansen. Mogens Hansen efterlader et veldrevet gymnasium, med en bred vifte af spændende og unikke undervisningstilbud til eleverne. Derfor ser jeg frem til at møde alle og jeg vil bruge den første tid på Rungsted Gymnasium til at lære gymnasiets kultur, værdier, og medarbejdere at kende, siger hun.

Isabella Wedendahl, der som formand for Rungsted Gymnasiums bestyrelse har stået i spidsen for ansættelsesprocessen, er glad for at konstatere, at Rungsted Gymnasium er attraktiv.

- Med Ruth Kirkegaard får vi en mangfoldig, empatisk og inkluderende leder med stor og relevant erfaring. Vi valgte fra start at benytte os af et eksternt bureau for at sikre størst mulig anonymitet og fortrolighed i processen, således at vi fik de bedste kandidater i spil til jobbet. Og det gjorde vi. Ruth har været oppe imod et meget stærkt felt af kandidater, - noget der i den grad har glædet os i bestyrelsen, da antallet af topkvalificerede ansøgere fortæller os, at Rungsted Gymnasium er eftertragtet. Vi er ganske enkle lækre, siger Isabella Wedendahl, som sammen med kommende rektor Ruth Kirkegaard ser frem til samarbejdet.