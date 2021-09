Se billedserie En nabo i området fortæller, at man flere gange har set personer fra Hells Angels i området Ved Klædebo. »Det er spændende på den dårlige måde«, lyder det. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Hells Angels har været her hver dag: - Det er spændende på den dårlige måde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Hells Angels har været her hver dag: - Det er spændende på den dårlige måde

En nabo i området fortæller, at man flere gange har set personer fra Hells Angels i området Ved Klædebo i Hørsholm. »Det er spændende på den dårlige måde«, lyder det.

Hørsholm - 22. september 2021 kl. 10:07 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Hells Angels er rykket ind i området Ved Klædebo i Hørsholm. Det har både Jan H. Klit (K), der er formand for Tryghedsudvalget i Hørsholm Kommune, og Nordsjællands Politi tidligere bekræftet over for Frederiksborg Amts Avis, der nu har fået kontakt til en borger, som bor nær området.

Vedkommende fortæller, at man flere gange har oplevet personer på motorcykler - med rygmærker - være til stede i erhvervsområdet. I perioder har medlemmer af klubben været til stede hver dag.

- De kører på deres motorcykler og de har rygmærker på, så man kan se, at det er Hells Angels. Vi har set dem mindst en gang om dagen i en længere periode, og de har typisk været der om eftermiddagen og aftenen. Vi har set dem flere gange med rygmærker og hørt dem mange gange, fortæller naboen, der ikke ønsker at stå frem med navn. Redaktionen er bekendt med vedkommendes identitet.

Naboen fortæller videre: - Der har været et par gange, hvor der er kørt flere i området Ved Klædebo, men ellers er de typisk kommet én ad gangen. Vi har oplevet, at de har kørt hensynsløst i området. Vi har set dem stå afventende foran Ved Klædebo 12, hvor der tidligere har været brand, lyder det. Branden, der henvises til, fandt sted i januar.

Her blev luksusbiler for flere millioner brændt af, mens de stod parkeret i en garagebygning hos billeasingsfirmaet Winleasing, der holder til på adressen Ved Klædebo 12A i Hørsholm.

En Mercedes køres væk efter at være brændt af i garagen hos Winleasing, Ved Klædebo i Hørsholm i januar 2021. Foto: Morten Timm

Også flere motorcykler af mærket Harley-Davidson blev skadet af branden.

Dengang efterforskede politiet, om branden kunne være påsat, og man ville hverken be- eller afkræfte, hvorvidt man betragtede sagen som rocker- eller banderelateret.

Fire Harley Davidson-motorcykler blev sodskadet, da de stod i garagen hos Winleasing, hvor der var brand i januar. En af dem havde svensk nummerplade. Foto: Morten Timm

Spild af min og din tid Frederiksborg Amts Avis har ringet til Jesper Nykær Andersen, der er direktør for Winleasing, for at høre, om han har kendskab til tilstedeværelsen af Hells Angels i Hørsholm.

- Jeg har ikke tid til at snakke med dig. Det er spild af min og din tid det her. Kan du have en god dag, siger direktøren.

Du vil ikke høre, hvad det handler om?

- Ved du hvad, jeg har nogle kunder. Det har en højere prioritet for mig og sådan er det.

Jeg ringer, fordi jeres adresse bliver kædet sammen med tilstedeværelsen af Hells Angels i Hørsholm. Det synes jeg, at I skal have mulighed for at udtale jer om?

- Det er faktuelt forkert. Kan du have det rigtig godt. Farvel, lyder det fra Jesper Nykær Andersen, før han lægger på, og det lykkes derfor ikke at spørge yderligere ind til sagen. Efter den indledende samtale, har Jesper Nykær Andersen fra Winleasing kontaktet Frederiksborg Amts Avis, og han forklarer, at den indledende samtale blev afbrud, da han havde travlt med kunder. Han understreger, at Winleasing ingen relation har til Hells Angels og fortæller, at han nu har taget fat i sin udlejer. - Der ligger fem lejemål Ved Klædebo 12. Jeg kan ikke forestille mig, at dem, du henviser til, er til stede i nogle af de fem lejemål. Derfor har jeg taget fat i udlejer for at høre, om der er lejet ud til nogle af dem. Udlejer er endnu ikke vendt tilbage, men jeg kender ikke noget til dem. Winleasing er ikke - og har aldrig været - rockerrelateret, lyder det uddybende fra Jesper Nykær Andersen.

Blevet mere stille Naboen til området Ved Klædebo fortæller, at der er blevet mere stille, siden Frederiksborg Amts Avis tidligere på måneden skrev, at Hells Angels havde aktivitet i området.

- Det er er blevet mere stille, efter der er blevet skrevet om det i avisen. Vi hører heller ikke motorcyklerne lige så tit, men inden vi fik bekræftet, at Hells Angels var i området, så vi dem flere gange, og de begyndte at være i området omkring maj, lyder det.

Samtidig fortæller vedkommende, at tilstedeværelsen typisk foregår i kortere tid ad gangen.

- De er typisk i området i en halv time til en time, før de kører igen. Det har ikke den store betydning for vores tryghed, men det er irriterende, at de larmer. Jeg kan selvfølgelig godt se, at sådan en situation kan eskalere, hvis der kommer en form for opgør, og det tænker vi selvfølgelig på. Det er spændende på den dårlige måde, lyder det.

relaterede artikler

Luksusbiler brændt af: Politiet tavs om mystisk brand i garage 27. januar 2021 kl. 10:15

Fem biler i brand: Her er politiets teori 20. januar 2021 kl. 05:46