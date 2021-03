Hos Gumpel & Co på Rungsted Havn er en hel skisæson forsvundet op i den blå luft for Bent Gumpel og Søren Sylvest-Johansen. Foto: Morten Timm

Hele sæsonen forsvandt: Det har gjort ondt på psyken

Hos Gumpel & Co på Rungsted Havn forsvandt hele skisæsonen med nedlukningen

"Vi er brændt inde med en del skitøj, selvom det lykkedes os at minimere vores lager. Det har været en nervepirrende omgang, som har gjort ondt på psyken."

Sådan lyder det fra førstemand Søren Sylvest-Johansen, der måtte se en hel skisæson forsvinde som dug for solen og nu med genåbningen har haft travlt med at skifte alt ski- og vinterudstyret ud med surf og sommer.

Vi er jo meget specialiseret forretning og har kørt hårdt på nettet med click og collect under nedlukningen. Det er gået ok, men har jo overhovedet ikke kunne redde sæsonen. Nu håber vi på en god sommer," siger Søren Sylvest-Johansen, der sammen med indehaver Bent Gumpel fik en travl første åbningsdag.

"Ja, vi har haft lidt at se til, og der har været en løbende flow af kunder. Mange har været og bytte julegaver. Heldigvis har de byttet til nyt," fortæller han videre.

Bent Gumpel finder det dog trist, at man ikke har restauranterne med på genåbningen.

"Det mangler virkelig, for de er jo en meget vigtig del af det her på havnen," understreger han.

For Søren Sylvest-Johansen plejer en vintersæson også at byde på testture af skiudstyr og regulærer skiferier. Dem har der heller ikke været noget af, men han krydser optimistisk fingre med, at man næste vinter kan komme på ski igen.