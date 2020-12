Se billedserie Borgmester Morten Slotved (K) lavede et budget med 'blind makker', da budget 2020 blev skrevet under. Foto: Allan Nørregaard

INDBLIK: 'Hej. Tror I hun har et notat?' - her er mailen Morten ikke må se

Ugebladet giver et indblik i, hvordan Venstres borgmesterkandidat og borgmesteren kæmper om hver deres fortælling om sandheden om udligningsreformen

15. december 2020

Da kommunalbestyrelen den 5. oktober vedtog årets budget, sad Venstres borgmesterkandidat Ann Lindhardt og viftede med et stykke papir.

Nu havde hun på skrift fået at vide fra Kommunernes Landsforening (KL), at en toårig kompensationsaftale intet har at gøre med hverken den tidligere eller den nye udligningsaftale.

"Så bare for at få det på plads," lød det fra Venstrepolitikeren.

Hun har siden udligningsreformen holdt fast i det synspunkt, som hun nu oplevede at få bekræftet af KL. Og i sin budgettale argumenterede Ann Lindhardt imod en skattestigning, og også imod, at den kan begrundes i tab på udligningsreformen, som hun ikke mener er reel.

Borgmester Morten Slotved var dagen mødet nysgerrig efter at få at vide, hvad der stod i det papir, Lindhardt sad og viftede med.

Han sendte derfor en mail til Venstres borgmesterkandidat og bad hende om at videresender notatet til ham.

Vil gerne forstå "For den vil jeg gerne lige forstå," skriver Slotved.

Det viser sig, at Ann Lindhardt ikke har noget notat. Hun har en mailkorrespondance, som hun ikke vil udlevere.

"Du ringer bare, hvis du har spørgsmål, videresender ikke mailkorrepondancer," skriver hun i svarmailen.

"Og hvem hos KL skal jeg søge aktindsigt hos, hvis du ikke vil udlevere den?", spørger borgmesteren.

"Det var en 2 årig overgangsordning for 2019+2020. Det betyder 2 år, og der er jo ikke så meget at være i tvivl om," lyder svaret, og der er tilføjet to citater der omhandler økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Det ene er et citat fra en nyhed fra Social- og indenrigsministeriet fra 4. oktober 2018 med titlen "Ny overgangsordning for kommuner med udligningstab":

"Overgangsordningen vil udgøre ca. 700 millioner kroner i henholdsvis 2019 og 2020, dvs. i alt 1,4 milliarder kroner over de to år. 85 kommuner vil være dækket af ordningen."

Det andet er et citat fra "Aftale om kommunernes økonomi for 2019" fra 7. juni 2018 med regeringen og KL som afsender, som vi i denne artikel citerer fra længere nede i artiklen.

Dokumentation

Det sagde Ann Lindhardt på kommunalbestyrelsesmødet den 5. oktober:







"En toårig kompensationsaftale er en toårig kompensationsaftale, og fordi der har været så meget polemik på sociale medier og i artikler, så har jeg kontaktet Kommunernes Landsforening og fået på skrift fået at vide, at den intet har at gøre med den tidligere udligningsaftale eller den nye udligningsaftale, og at det er noget der kører sideløbende med udligningsreformerne. Så bare for at få det på plads. Så håber jeg da bare ikke, at KL ikke taler sandt." Det sagde Ann Lindhardt på kommunalbestyrelsesmødet den 5. oktober: "Du er velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål. Hvis du føler for at lave aktindsigt til KL, så må du gøre det," hedder det også i svaret fra Ann Lindhardt.

Ikke mere suppe på den Det får atter Morten Slotved til tasterne:

"Så du har ikke hold i noget om KL? Og du vil ikke stå på mål for dine udtalelse? Det dementerer du vel selv? Dine kopier er fra aftalen i den tidligere regering. Og netop det jeg kommenterede om at LA/Simon Emil (Simon Emil Ammitsbøl, LA, økonomi- og indenrigsminister fra november 2016 til juni 2019, red.) lavede. Nedenfor står der intet om KL?," skriver borgmesteren og henviser til et dokument på Finansministeriets hjemmeside, hvor forligspartierne ifølge Morten Slotved "har taget aktivt stilling til overgangsordningerne i udligningsaftalen".

Det fører til følgende svar fra Ann Lindhardt:

"At tage stilling til en tidligere midlertidig overgangsordning er ikke det samme som at det er en del af den reelle udligningsreform. Jeg skal nok stå på mål for mine udtalelse. Så kan der vist ikke koges mere suppe på den:-)."

"Hvad sagde hun ?" Borgmesteren er ikke tilfreds. Samme formiddag sender han et spørgsmål til sine partifæller i kommunalbestyrelsen plus den lokale partiformand, Tomas Dyrbye, på baggrund af korrespondancen med Ann Lindhardt:

"Hej. Tror I hun har et notat? Nogen der kan huske hvad hun sagde? Hun henviste til at KL bakkede hende op, men hvad sagde hun konkret?"

Ugebladet kan ikke dokumentere, hvem der har svaret på spørgsmålet og hvad der blev svaret.

Gennem aktindsigt og en gennemlytning af det videotransmitterede kommunalbestyrelsesmøde den 5. oktober kan Ugebladet dog kaste kaste lys over tre forhold:

Hvad mailen fra KL indeholder.

Hvad Ann Lindhardt sagde.

Hvad det var for et papir, hun sad og viftede med.

Det var et talepapir Det sidste først: Det var ikke en udskrift af mailkorrespondancen, Lindhardt holdt op foran kameraet.

"Det var mit talepapir til mødet," afslører hun over for Ugebladet.

Mailkorrespondancen, hun henviste til, er en korrespondance med Per Schollert Nielsen, chefkonsulent i KL's økonomisk politiske center med blandt andet arbejdsområdet tilskud- og udligningssystemet.

Ringede først Ann Lindhardt kontaktede KL telefonisk, så mailudvekslingen med KL-chefkonsulenten var en opfølgning på det.

Per Schollert Nielsen sender blandt andet en kopi af denne tekst om tilskuddet i økonomiaftalen for 2019:

"Samtidig tilkendegiver regeringen, at der etableres en overgangsordning for de kommuner, der fra 2019 vil blive ramt af tab som følge af den revision af uddannelsesstatistikken, der er gennemført i 2017. Der etableres en statsligt finansieret overgangsordning, hvor kommuner kompenseres fuldt ud for tabet i 2019 og 2020. Hvis en kommune forhøjer skatten for 2019 eller 2020, vil kommunens tilskud herefter bortfalde. KL tager dette til efterretning."

Plus et link til selve økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2019.

Kort efter sender chefkonsulenten endnu et link, der fører til en nyhed på Social- og indenrigsministeriets hjemmeside. Nyheden har overskriften "Ny overgangsordning for kommuner med udligningstab" fra oktober 2018 med følgende bemærkning:

"Denne ordning kan også være relevant. Den omhandler en lidt anden problemstilling".

Opdateret udligning I nyheden kan man læse, at kommuner med mange 65-84-årige "alt andet lige" får færre penge på grund af en opdatering af udligningssystemet - og at de skal kompenseres for det gennem en overgangsordning i 2019 og 2020. Det drejer sig om 85 kommuner, blandt andet Hørsholm.

"Udligningen er med opdateringen blevet mere retvisende. Men regeringen vil gerne anerkende, at nogle kommuner med mange 65-84 årige kan have behov for en håndsrækning i en overgangsperiode. Nu får de mulighed for at tilpasse sig til de nye vilkår. Ordningen bliver parallel med den besluttede overgangsordning for nye data for udlændinges medbragte uddannelsesniveau," er den daværende økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) citeret for den 4. oktober 2018.

26 millioner til Hørsholm Kompensationen for alder og udlændinges uddannelsesniveau udgør for Hørsholms vedkommende 26 millioner kroner.

"Tak, og disse overgangsordninger er noget der kører sidestillende for at kompensere men ikke en del af de reelle udlingsreformer?", spørger Ann Lindhardt i mailen.

"Det er jeg enig i," lyder svaret fra chefkonsulent Per Schollert Nielsen.

En del af striden Ovenstående forløb rammer lige ned i én af detaljerne i en strid, Venstres borgmesterkandidat Ann Lindhardt og borgmester Morten Slotved (K) har haft kørende over længere tid - og som også har tråde til årets budgetforlig, der blev indgået af Konservative, Socialdemokratiet, Radikale, SocialKonservative og løsgænger Annette Wiencken - med Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance udenfor.

Unødvendigt skattehop Venstres påstand er, at den nævnte overgangsordning ikke er en del af udligningsreformen. Derfor var det ifølge Venstre forkert af borgmesteren og hans flertal at budgetterede med, at kommunen fortsat ville kunne regne med at få overgangsordningens 26 millioner kroner årligt også i årene 2021, 2022 og 2023. Og argumenterer blandt andet for, at netop det var en af flere årsager til, at en skattestigning på 0,5 procentpoint fra 2021 er helt unødvendig.

Fuglene på taget "Borgmesteren valgte at budgettere med en midlertidig overgangsordning i 2021, 2022 og 2023. Det var 'fulge på taget'. De 26 millioner kroner, som han mangler nu, må han selv stå til ansvar for," skrev Ann Lindhardt blandt andet i et indlæg i Ugebladet i september forud for budgetforliget.

På usikker grunD Borgmester Moten Slotved (K) var selv på usikker grund, da budget 2020-2023 blev indgået.

I aftalen, som Konservative, Socialdemokratiet, Radikale og løsgænger Thorkild Gruelund enedes om, kan man læse, at Hørsholm faktisk regnede med de 26 millioner kroner i indtægter hvert år i årene 2021-23 som kompensation for "utilsigtede negative effekter af opgørelsesmetoder i udligningssystemet".

Der var faktisk ca. 100 millioner ufinansierede kroner i forliget over fire år, når man tæller de bogførte, men ikke realiserede, indtægter fra Hannebjergprojektet med frem til 2023.

Slotveds blinde makker Og det blev sagt højt, at hvis de penge ikke kommer hjem, så kan udfaldet blive som det blev: At skatten stiger i 2021.

"Vi spiller med 'blind makker' her, ja, men det giver mig nu ikke helt ondt i maven," sagde Slotved til Ugebladet den 25. oktober 2019.

Borgmesteren er enig med Venstre i, at overgangsordningerne havde et udløb.

"Det vidste vi dog ikke på det tidspunkt. Vi havde en forventning om ikke at tabe på udligningsreformen," siger han i dag og medgiver, at man da godt kunne have pillet de 26 millioner kroner ud af budgettet.

"Det ville have været det samme som at lægge sig fladt ned helt fra starten. Vi fastholdt dem også for at lægge pres på regeringen. Vi skulle jo så have været ude at spare for yderligere 26 millioner kroner på velfærd," forklarer Slotved.