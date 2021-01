Havneudvidelsen kører videre

Svindelsagen på Rungsted Havn kan efterlade havnen med et millionstort hul i kassen. Indtil den sidste sten er vendt, er det dog ikke muligt at sætte et endeligt tal på.

Tabet på svindelsagen kan blive en udfordring for havnens likviditet, hvis svindelsagen viser sig at være af et større omfang, fordi udvidelsen skal finansieres gennem lån, der skal tilbagebetales over mange år.