Havnebestyrelsen ved nu, hvordan der er blevet svindlet i havnen. Der skal flere undersøgelser til, før sagen kan overgives til politiet. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Havnesvindel undersøgt: Det ved vi nu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Havnesvindel undersøgt: Det ved vi nu

Der er nu klarhed over hvad der er foregået i svindelsagen på Rungsted Havn - og hvor stor sagen er

Hørsholm - 30. januar 2021 kl. 05:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Første del af undersøgelserne af svindelsagen på Rungsted Havn er nu afsluttet. Der er nu klarhed over, hvad der er foregået, hvordan kunne lade sig gøre og hvor stort et omfang sagen har.

Det sidste vil havnebestyrelsens formand, Jørgen Thorsell, dog fortsat ikke afsløre.

Revisionsfirma fyret Ud over, at den medarbejder på havnekontoret, der er mistænkt for at have svindlet igennem en årrække, er bortvist, får sagen også konsekvenser for havnens revisionsfirma gennem de seneste 15 år, Kreston. Samarbejdet med firmaet fortsætter ikke, oplyser havneformanden.

"Vi finder et andet," siger Jørgen Thorsell og begrunder det dels med den aktuelle sag, dels med den kendsgerning, at havnen har haft det samme revisionsfirma gennem så mange år.

Det er ikke mange detaljer, der slipper ud, efter at revisionsfirmaet Deloitte har undersøgt sagen i løbet af januar måned.

"Af hensyn til den videre politiefterforskning har politiet bedt os om ikke at fortælle detaljer om undersøgelsens resultater. Jeg kan dog oplyse, at uregelmæssighederne er foregået over en årrække samt, at Rungsted Havn på papiret ikke har manglet penge i kassen."

Udvidelsen ikke i fare Undersøgelsen har også skabt klarhed over, at sagen ikke bliver en stopklods for den planlagte omfattende modernisering og udvidelse af havnen - og sagen kommer heller ikke til at påvirke bådejerne.

"Det er bestyrelsens vurdering, at økonomien i havnen fortsat er solid nok til, at sagen ikke påvirker f.eks. bådpladsleje eller den kommende udvikling af Rungsted Havn," skriver havnen i en pressemeddelelse.

Processen - blandt andet med tre borgermøder i januar - blev sat på stand by, men skal nu genoptages. Det skal styregruppen for havneudvidelsen tage stilling til den 1. februar.

Den første del af undersøgelsen har afsløret et svigt i en arbejdsproces i bogholderiet, som der nu er taget hånd om. Lige som en række andre anbefalinger fra Deloitte ifølge havnebestyrlsens formand allerede er sat i værk.

Hver sten skal vendes Alligevel skal der undersøges mere, oplyser Jørgen Thorsell.

"Jeg vil gerne understrege, at vi har en god fornemmelse for, at omfanget er godt inddæmmet med undersøgelsens del 1. Undersøgelsens del 2 er for at være sikker på, at hver en sten er vendt, som vi har sagt, vi ville," siger han i en pressemeddelelse, hvor han understreger bestyrelsens fulde tillid til havnenmester Anders Söderberg og havnekontoret for deres håndtering af sagen.

Når anden del af undersøgelsen er afsluttet, afleverer havnen materialet til politiet, som så kan begynde på efterforskningen.

relaterede artikler