Havnechef har ikke set lignende i 15 år: Massiv røgudvikling ved brand på havn

En motorsejler brød i brand mandag morgen på Rungsted Havn. Medarbejdere på havnen indledte arbejdet med at evakuere eventulle mennesker ombord og slukke branden indtil brandvæsnet ankom. Ingen mennesker kom til skade.

Medarbejderne på havnen fik en melding fra en bådejer om, at der var kraftig røgudvikling fra en båd i nærheden af hans. Medarbejderne på havnen reagerede resolut på henvendelsen, fortæller havnechef, Anders Söderberg.

- De kunne se, at der var rigtig meget røg inde i båden. Det lykkedes dem så at få åbnet en tagluge, som de så råbte alt de kunne ned igennem. For der kunne jo sagtens have ligget nogen og sovet i båden, siger han.

De vidst allerede, at båden tilhørte en langtidsgæst, da det står markeret på bådene. Det er en bådejer, som har aftale ligge i havnen en længere periode, og de sover typisk ikke i båden.

- De fik råbt alt de kunne, og da der ikke kom noget svar, fik de pøset båden til med vand.

Det lignede en elektrisk brand af en art, formentlig en batterilader eller lignende, der blev varm og har selvantændt. Der var ikke store flammer, men den voldsomme røgudvikling bar præg af, at det havde ligget og ulmet længe, siger Anders Söderberg.

Trak båden ud på vandet På Rungsted Havn har de en tjeneste båd, som de sejlede ud og spændte for bagpå på den brændende båd, så både kunne trækkes lidt ud, da de havde sikret sig, at båden var ubemandet. Så de kunne sikre, at branden ikke spredte sig til de nærliggende både.

- Problemet er, at hvis man ikke har branden nogenlunde under kontrol, kan man slet ikke slukke den ude fra vandet af, så kan man ikke gøre meget andet end, at forsøge at sejle den så langt ud i vandet som muligt, siger Anders Söderberg.

Men det nåede heldigvis ikke så vidt. Da brandvæsnet ankom efter et kvarters tid, fik de hurtigt slukket branden og sendte nogle røgdykker ind som dobbelttjekkede, at der ikke var folk ombord og derefter prøvede at finde ud af, hvordan branden var opstået.

Motoren startede spontant - Pludselig startede motoren, det er typisk sådan noget der kan ske, hvis mekanikken smelter sammen. Det var noget værre rod, for når først en dieselmotor er startet, behøver den faktisk ikke mere strøm, de kører så længe de har lufttilførsel og diesel. Det er svært at slukke, når alle knapper i båden er fuldstændig smeltet, fortæller Anders Söderberg.

Havnechefen vil nødig ikke dømme båden færdig på ejerens vegne, han siger dog, at den er »fuldstændig sodet til«, ligesom alt elektronik i båden skal udskiftes eller renoveres omfattende, ellers er der står risiko for endnu en brand i fremtiden.

- Jeg har endnu ikke fået drøftet med ejeren, om han skal have hjælp til at få båden på land eller eventuelt over på værftet, siger Anders Söderberg.

Ikke oplevet lignende i 15 år - Det er første gang i min tid, at sådan noget her er sket, og jeg har arbejdet på havnen i 15 år. Det er noget af det værste, der kan ske, for når først sådan noget plastik bryder i brand, er det næsten ikke til at slukke igen, siger han.

Der er dårlige arbejdsforhold, når der skal slukkes ild på en båd. Det kræver typisk, at man står på nabobådene for at kunne komme til at slukke ilden.

- Men de bådejere vil jo forståeligt nok, gerne have deres både væk derfra så hurtigt som muligt, siger Anders Söderberg.

På Rungsted Havn har de netop indgået samarbejde med en virksomhed, der har lavet en båd, der kan bruges til ting som brandslukning – for blot tre uger siden - blev den placeret i havnen og medarbejderne trænet i at bruge den.