Haven, maden og rejser fylder det meste

Året efter skiftede hun til en ledig stilling i administrationen på ugeavisen Det Grønne Område, og den tidligere Lyngbypige følte, at hun omsider var kommet "hjem" med arbejdsplads i Politikens Lokalavisers bladhus på Gammel Lundtoftevej i Lyngby. Da administrationen for samtlige Politikens Lokalaviser senere blev samlet i Birkerød, flyttede hun med.

I 2004 var hun sammen med veninden Karin Kofod med til at stifte foreningen Kulturforsyning, som bl.a. står for de årlige julekoncerter med Marie Carmen Koppel i Hørsholm Kirke.

Debatter og borgermøder

Annie Ritz er stærkt engageret i samfundsforhold, politik og deltager ofte i debatter og borgermøder for at få bedre indsigt i det lokale styre, ligesom hun har deltaget aktivt i forskellige borgergrupper, der har arbejdet for at børn og unge kan få nogle bedre forhold. Hun er frivillig i Blixen Klubben og har siden 2014 gennem Røde Kors sammen med sin mand været støtteperson for en enlig mor med to små drenge som er syrisk flygtning bosat i kommunen.