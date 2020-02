Har du prøvet det? Oplev litteraturen sammen med andre

- Sammen går vi lyset og sommeren i møde med et dyk ned i en perlerække af gode noveller og enkelte digte. Guidet fælleslæsning, eller Shared Reading, er en læsegruppeform, som alle kan deltage i, og som ikke kræver nogen forberedelse eller forudsætninger. En læsegruppeleder udvælger og forbereder en kort tekst, som læses op, og herefter tales der i fællesskab om teksten - guidet af læsegruppelederen, skriver Hørsholm Bibliotek i en pressemeddelelse.

Forårets guidede fælleslæsninger er åbne, dvs. man binder sig udelukkende til et arrangement ad gangen, men man er meget velkommen til at deltage i alle fælleslæsninger. Teksterne vil være forskellige hver gang. Alle er velkomne, og der kræves ingen forkundskaber - andet end lysten til at bruge ca. en time i selskab med andre og litteraturen.