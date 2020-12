Specialundervisningen af børn i Hørsholm bliver skåret de næste år. Modelfoto: Adobestock.com Foto: LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe

Handleplan med afkast: Store besparelser på specialundervisning

Hørsholm Kommune snupper en halv million fra området i 2021, men over to millioner i de følgende år

Hørsholm - 14. december 2020 kl. 08:08 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Der er mindst tre grunde til, at Hørsholm Kommune kan spare en halv million kroner på specialundervisningen næste år, men langt større beløb, over to millioner pr. år, i årene 2022 til 2024.

De tre grunde er færre eksterne udbydere, at færre unge får bevilget et 12. skoleår og at flere børn skal udsætte deres skolestart for at få et bedre skoleforløb, så der ikke bliver behov for specialundervisning senere.

Specialundervisning er et af de store budgetområder med et budget i indeværende år på 48,5 millioner kroner. Og et område, hvor man for nogle år siden kunne se, at merforbruget steg år efter år.

Udgifter løb løbsk Alarmklokkerne ringede for alvor, da man i 2018 kunne konstatere, at året ville ende med en budgetoverskridelse på 6,6 millioner kroner til specialundervisning af elever i folkeskoler, til kommunens egne specialtilbud og til elever i eksterne specialundervisnings- og dagbehandlingstilbud.

Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK) blev hentet ind og slog i en rapport fast, at der blandt andet kunne komme bedre styr på udgifterne ved at koncentrere indsatsen i én i stedet for to forvaltningscentre.

Indtil KL-konsulenterne kiggede kommunen over skuldrene, var opgaverne fordelt på Børn og Voksne og Dagtilbud og Skole. Konsulenterne konkluderede, at dette svækkede incitamentet til at holde hus med pengene, når ikke det hele bliver styret ét sted fra.

Den 5. skole Sådan blev det: Center for Dagtilbud og Skole tog over, og der blev sat en handleplan i værk, som nu viser sig at give afkast i form at færre udgifter til området. Og som vil blive reduceret yderligere i de kommende år.

Et af resultaterne er blandt andet kommunens 5. skole, Lundevejsskolen, som er kommunens specialtilbud for elever med særlige behov.

Holder elever hjemme Et af leddene i handleplanen er nemlig at skære ned på eksterne specialundervisningstilbud. Der er ifølge et budgetnotat "stor forskel på elevernes fremmøde samt deres faglige, sociale og personlige udbytte" af de eksterne tilbud - og har været en af årsagerne til, at der måtte sættes en stopper for de løbske udgifter.

Spareøvelsen bliver så også begunstiget af, at der i de kommende år vil være en naturlig nedgang i antallet af udskolingselever, da en større gruppe børn i eksterne tilbud afslutter 10. klasser i 2021 og 2022.

Færre i 12. klasse En stor andel af de elever, der går i skole- og dagbehandlingstilbud eller bliver undervist på en intern skole på en døgninstitution, har i en årrække fået bevilget et 12. skoleår.

Eleverne har ikke fået nok ud af det, mener kommunens administration, der derfor mener, at der skal lægges "en mere restriktiv vurdering til grund ved ansøgninger og evt. bevillinger af et 12. skoleår". I stedet skal der strikkes tilbud sammen, børnene får mere ud af.

Senere i skole Et tredje punkt i handleplanen er at være skrappere, når det skal vurderes, om et barn skal begynde i skole efter børnehave. Det er nemlig Hørsholm Kommunes administrations vurdering, "at flere børn kunne have udbytte af en skoleudsættelse for at blive mere klar til at starte i skole. Børnene vil derved få bedre forudsætninger for at indgå fagligt og socialt i skolen og have mindre behov for voksen guidning i løbet af deres skolegang," som det hedder i budgetnotatet.

Det er Center for Dagtilbud og Skole, der sammen med forældre og børnehaven vurderer, om barnet skal udsætte skolestart, der normalt er på et år.

