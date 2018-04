Se billedserie Konservative, Socialdemokratiet og Radikale Venstre vil sammen »sætte turbo« på budviklingen. Her ses formanden for Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget, Henrik Klitgaard (R). Foto: Allan Nørregaard

Handelslivet er i fare: Nu vil politikerne sætte ind

Hørsholm - 24. april 2018 kl. 05:39 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Detailhandlen skal styrkes og bymidten skal udvikles, så det bliver lettere at være forretningsdrivende og mere attraktivt at være handlende. Det mener konstitueringsparterne Konservative, Socialdemokratiet og Radikale Venstre, som nu vil »sætte turbo« på byudviklingen i Hørsholm.

Helt konkret vil de tre partier gøre Hørsholm kendt som en levende, grøn handelsby, hvor indkøb gøres til en oplevelse. Derfor vil de lave et såkaldt »parallelopdrag«.

- Vi vil sætte penge af på budgettet i 2019 til at få lavet et parallelopdrag, hvor vi får lavet en beskrivelse og et oplæg til, hvordan vi kan udvikle bymidten på en sådan måde, at vi kan understøtte detailhandlen mest muligt og fastholde bymidten på en attraktiv måde, siger Henrik Klitgaard og fortsætter:

- Detailhandlen bliver i dag presset på alle mulige måder at internethandlen, og derfor er vi nødt til at gå i gang med at planlægge bymidten sådan, at folk også vil besøge den i fremtiden. Vi vil ikke lave store forkromede undersøgelser, men prioritere at komme i gang med at finde ud af, hvad der skal til og hvilke muligheder, vi har. Og vi skal have inddraget hele paletten i form af arkitekter, fremtidsforskere og detailhandelsspecialister.

Kristin Arendt (K), der er formand for Miljø- og Planlægningsudvalget, ser også muligheder i de arealer, kommunen ejer omkring bymidten.

- Disse udviklingsgrunde besidder et stort udviklingspotentiale. Vi kan lave parkering i flere plan, med bolig, rekreative områder og butikker på toppen. En inspiration er blandt andet Salling Roof Top (i Aarhus, red.). Hvor vi i Hørsholm kan byde på uendelig smuk udsigt til kirken, Dronningedammen, skoven og endda havet, siger hun.

I Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har udvalgsmedlem Kristian Nørgaard Jensen (V) allerede forsøgt at sætte fokus på detailhandlen. Han har blandt andet fremsat forslag om at lave et projekt med fokus på detailhandlen.

- Jeg synes, det er dejligt, at de (K, S og R, red.) tager det seriøst og går ind i en diskussion om, hvad vi kan gøre for detailhandlen i Hørsholm, for vi er udfordret. Vi risikerer, at handelslivet helt forsvinder, hvis udviklingen går, som den går på nettet, og vi ikke tager hånd om tingene. Derfor hilser jeg det velkommen, at de nu går ind i det, men jeg synes, man kunne have taget bolden op, da vi bragte udfordringen på bane allerede ved årets første møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, siger Kristian Nørgaard Jensen, der også advarer mod, at der går politisk fnidder i processen.

