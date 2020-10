Allan Kandrup direktør i Handelsbanken Hørsholm er klar til at sige velkommen til kunderne fra Birkerød. Pressefoto

Handelsbanken samler lokale filialer

Bankens afdelinger i Hørsholm og Birkerød er nu slået sammen - og åbner under samme tag på mandag i Hovedgaden i Hørsholm

Hørsholm - 02. oktober 2020 kl. 17:05

Handelsbanken i Danmark ønsker at styrke rådgivningstilbuddet til kunderne. Derfor samles og styrkes filialnetværket, og antallet af fysiske filialer reduceres.

Det betyder blandt andet, at Handelsbanken lægger sine to filialer i Hørsholm og Birkerød sammen, og filialen i Birkerød er blevet ned fra i dag fredag den 2. oktober, skriver banken selv i en pressemeddelelse.

"Vi har valgt at konsolidere vores filialnetværk, fordi vi tror, at vi kan levere et endnu stærkere tilbud til vores kernekunder ved at samle vores kompetencer," forklarer Allan Kandrup, direktør i Handelsbanken Hørsholm, og fortsætter:

"Et stærkt, samlet medarbejderteam i Hørsholm vil give kunderne endnu bedre og mere specialiseret rådgivning, både på privat- og erhvervssiden. Desuden vil det give medarbejderne bedre udviklingsmuligheder og et stærkere fagligt miljø".

Tæt på vores kunder Sammenlægningen af filialer afspejler den udvikling, der ses overalt i bankverdenen, hvor de daglige bankforretninger i højere grad foretages digitalt, mens kunderne primært besøger banken for at få individuel og mere specialiseret rådgivning.

"Som filial kommer vi til at dække et større geografisk område, men vi fortsætter med at engagere os lokalt - også i Birkerød. Vi møder stadig vores kunder der, hvor det passer dem bedst. Vi kører ud til møder og inviterer ind til møder og kommunikerer digitalt. Vores decentrale model og princippet om at være tæt på kunden rykker vi ikke ved. I Handelsbanken har vi fortsat mandat til at træffe egne beslutninger lokalt. For kunderne giver det blandt andet handlekraft og gode kundeoplevelser," siger Allan Kandrup.

Teamet i Birkerød glæder sig til at byde kunderne velkommen efter fredag 2. oktober, som er sidste åbningsdag for filialen i Birkerød.

Personalet bliver flyttet til Hovedgaden 37A, 1. sal i Hørsholm.

Jk