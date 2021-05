Artiklen: Halvrund dag for garvet politiker

Halvrund dag for garvet politiker

Han blev valgt til kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet i Hørsholm i 2017. Han er medlem af Økonomiudvalget og formand for Børne- og skoleudvalget i Hørsholm kommune og partiets gruppeformand.

Han har netop meddelt, at han til kommunalvalget i november opstiller som spids- og borgmesterkandidat for Socialdemokratiet.

Svend Erik Christiansen er endvidere formand for Københavns største plejehjem Hørgården på Amager, som er en selvejende institution.

I spidsen for profilplejehjem

Plejehjemmet er et såkaldt profilplejehjem med Sport og Leg i centrum. Han er endvidere også formand for organisationen, Selvejenetværket, der er en organisation med 17 selvejende plejehjem i København som medlemmer.

Ud over det politiske virke var han i en halv snes år direktør for Frie Børnehaver og Fritidshjem, der administrerede og servicerede 440 selvejende og private daginstitutioner rundt om i hele landet.

Svend Erik Christiansen har altid prioriteret familie højt - i 45 år sammen med hustruen Ella, to børn og to børnebørn.

Efter at have mistet Ella, giftede han sig igen i 2018 med Kirsten. Tilsammen har de fem sammenbragte børn og ni børnebørn, så der er nok at se til.