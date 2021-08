Hallo! Er der mon 100 lindy hoppers og jitterbuggere et sted?

Sådan gør du

Du skal være bosiddende i Hørsholm Kommune



Du skal have en profil på BorgerLab for at kunne oprette et borgerforslag



Forslag kan godt indsendes på vegne af en forening, men vi anbefaler at den person, som er tovholder på forslaget, også er den der opretter forslaget



Forslag skal omhandle kommunale opgaver - dvs. tiltag, som Kommunalbestyrelsen har bemyndigelse til at igangsætte



Forslag skal have bred appel og være relevant for flere



Forslag må ikke indeholde fortrolige eller personfølsomme oplysninger, ej heller have krænkende eller truende indhold



Forslag skal bakkes op af 100 digitale stemmer (likes på BorgerLab) fra andre borgere inden for en periode på 3 måneder (fra forslaget oprettes) for, at forslaget kan blive behandlet i Kommunalbestyrelsen



Forslag kan ikke behandles indenfor samme valgperiode igen, hvis Kommunalbestyrelsen allerede har behandlet og truffet beslutning om et lignende forslag



Du er selv ansvarlig for at udbrede kendskab til dit borgerforslag og hverve stemmer. En oplagt mulighed er at bruge de sociale medier.

Hørsholm Kommune deltager ikke i kommunikation vedr. borgerforslag ud over distribution / offentliggørelse af dagsordener til møder.



Hvis Kommunalbestyrelsen ser muligheder i forslaget, vil de anvise næste skridt for at føre forslaget ud i livet. Den videre dialog kan foregå i det omfang og format, som initiativet kræver.