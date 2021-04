Se billedserie Rungsted-Hørsholm Floorball Klub var ualmindeligt hurtigt ude med koste og affugtere, da et voldsomt skybrud ramte Hørsholm i august sidste år, men desværre ramte endnu et skybrud en måned senere og gulvet stod ikke til at redde. Privatfoto

Hal skal sikres for millionbeløb efter skybrud

Det er en hastesag at reparere og fremtidssikre Rådhushallen, der blev ramt af to voldsomme skybrud sidste år, for Hørsholm Kommune har ikke nok kapacitet til de frivillige foreninger

Selvom snarrådige forældre kastede sig ud i en flot redningsaktion, da gulvet i Rådhushallen i Hørsholm pludselig stod under vand, er det ikke lykkedes at redde gulvet.

Episoden udspillede sig i august sidste år, hvor Hørsholm ifølge DMI fik i omegnen af 40 millimeter regn på en halv time. Det næsten tre gange så meget, som et almindeligt skybrud.

Desværre blev hallen en måned senere igen ramt af et voldsomt skybrud, hvor vand endnu en gang trængte indenfor, og følgeskaderne ødelagde efterfølgende sportsgulvet i den store hal.

Skaderne, som skybruddene medførte, er dækket af Hørsholm Kommunes forsikring, men for ikke at stå i en lignende situation i fremtiden, arbejder politikerne i Hørsholm Kommune lige nu på højtryk for at få sikret hallen mod fremtidige skybrud. En opgave, der kommer til at koste Hørsholm Kommune 2.7 millioner kroner.

En nødvendighed Tirsdag i denne uge afholdte Sport-, Fritid- og Kulturudvalget et ekstraordinært møde, hvor eneste punkt var bevillingen af midler til at sikre Rådhushallen.

- Vi skal have sat hallen i stand nu, så kan den kan være klar, når sæsonen åbner for indendørs-idrætten, fortæller Nadja Hageskov (K), der er formand for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget i Hørsholm Kommune. Hun fortæller samtidig, at hallen er nødvendig for at understøtte foreningslivet i Hørsholm.

- Det er altid vigtigt at understøtte vores foreningsliv, men det er især vigtigt lige nu. Foreningerne har været ude og finde alle mulige kreative løsninger for at kunne tilbyde løsninger til deres medlemmer. Som kommune skal vi stille egnede lokaler til rådighed, og hvis vi kan gøre processen med at gøre hallen klar hurtigere, skal vi gøre det, også selvom det bliver på en lidt utraditionel måde, siger Naja Hageskov.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstillede efter hastemødet at afsætte 2.7 millioner kroner til fremtidssikring af hallen.

- Lige nu køber vi os til ekstra hal-kapacitet, fordi vi ikke har plads nok, og det er også en bekostelig affære. Derfor er pengene til at få Rådhushallen gjort klar givet godt ud, tilføjer Nadja Hageskov.

Økonomiudvalget var enige Allerede dagen efter var sagen på dagsordenen til økonomiudvalgsmødet, der fandt sted onsdag, og her stemte et enigt økonomiudvalg for at bevilge de 2.7 millioner.

- Vi har ikke råd til at miste en hal, fordi der kommer en oversvømmelse igen. Det er nu, den skal repareres, og vi skal have gang i foreningslivet igen efter corona, så alle var enige om, at det her bliver prioriteret højt, fortæller borgmester Morten Slotved (K) efter afstemningen i Økonomiudvalget og nævner ligesom Nadja Hageskov, at Hørsholm Kommune mangler hal-kapacitet.

Da Hørsholm kommune ikke kan dække behovet fra kommunens foreningsliv, har kommunen i mange år lejet hal-kapacitet på Rungsted Gymnasium. Foreningerne vurderer selv, at med udgangspunkt i kommunens egne tre haller og den lejede haltid på gymnasiet, mangler der alligevel cirka 20 til 25 timers haltid ugentligt, såfremt foreningerne fortsat skal kunne tilbyde deres medlemmer tilstrækkelig træningstid og have mulighed for at udvikle nye hold som betyder, at endnu flere borgere i Hørsholm har en aktiv livsstil.

For at arbejdet kan gå i gang, skal den samlede kommunalbestyrelse godkende beslutningen på førstkommende kommunalbestyrelsesmøde.

