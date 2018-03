Hageskov: Hvad er Jeres dagsorden?

V, LA og DFs kritik af kommunens administration er meget alvorlig og hård, siger Nadja Maria Hageskov (K), der er formand for Sport-, Fritid og Kulturudvalget i Hørsholm. Hvad er Jeres dagsorden, spørger hun de tre partier...

Hørsholm - 19. marts 2018
Af Lars Sandager Ramlow

De tre nyvalgte politikere, Ann Lindhardts (V), Jakob Nybos (LA) og Glen Madsens (DF) kritik af kommunens administration i mandagens udgave af Frederiksborg Amts Avis er meget alvorlig og hård. Det vurderer den konservative Nadja Maria Hageskov, der er formand for Sport-, Fritid og Kulturudvalget.

- Hvad angår økonomien omkring biograffunktion, afventer vi Ankestyrelsens svar, og jeg vil ikke diskutere sagen i pressen, imens den pågår. Dog vil jeg gerne sige, at det er min oplevelse, at der er lagt en negativ fortolkning ned over de tal DF, LA, og V har fået af administrationen og som danner grundlag for den massive kritik, de kommer med her, lyder det indledningsvis fra den konservative udvalgsformand.

Hun peger på, at der er mange tilfredse brugere af biografen - blandt andre kommunens skoler - ligesom der er udsolgt seniorbio samt babybio.

- Biografen er ikke tænkt som en økonomisk, god forretning. Ambitionen er, at den selvfølgelig skal kunne hvile i sig selv, og pointen er netop her at anvende overskudskapaciteten i Trommen til at skabe mere liv og aktivitet i vores kulturhus, siger Nadja Maria Hageskov til Frederiksborg Amts Avis.

I samme åndedrag understreger hun, at ønsket netop har været at anvende de kvadratmeter, der er til rådighed, så effektivt og økonomisk ansvarligt som muligt.

- Det er tydeligt for mig, at Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har en dagsorden om at ændre fuldstændigt på driften af vores kulturhus. Jeg spørger derfor helt konkret, hvad er det I vil?

