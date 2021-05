Se billedserie Dorrit Jørgensen, formand for grundejerforeningen Sømandshvileparken, og nabo til strandgrunden, Nicolaj Hildebrandt Hammer, er begge chokeret over, at der er en eller flere, der kan finde på at begå hærværk mod naturen og sprøjte gift ind i sunde træer. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Hærværk ryster borgere: Giftangreb mod træer

Otte træer på Sømandshvileparkens strandgrund ned til Øresund har været udsat for ødelæggende hærværk

Hørsholm - 19. maj 2021

"Vi er chokeret og rystet over, at sådan noget kan ske..."

Sådan siger Dorrit Jørgensen, formand for grundejerforeningen Sømandshvileparken i Rungsted, efter de i weekenden har konstateret, at otte træer er blevet udsat for ødelæggende hærværk og gift.

Træerne - heraf en 20 meter høj blågran og et næsten ligeså højt bøgetræ - står på strandgrunden ned til Øresund lige syd for ejendommen Rungsted Strandvej 60A og en villa på Pinjehøj.

På mystisk vis har alle otte træer fået boret et hul på 5 cm i diameter ind i stammen cirka en halv meter over jorden og med spor af, at der er hældt gift i hullet. I det store grantran er der fundet tre borehuller.

"Det er en meget trist og ganske uhyggeligt, at der er en person, som har listet rundt og boret huller i vores træer. Det virker meget professionelt udført, og der er ikke efterladt nogle træspåner," fortæller Dorrit Jørgensen.

En anden borger, der har skrevet til Ugebladet om sagen, kalder hærværket for hjerteskærende, da træerne er så kønne at se på.

Sådan ser de borede huller ud på træerne. 5 centimeter i diameter og direkte i stammen, hvorefter der er hældt gift i hullet. Hærværket er gjort omhyggeligt, og gerningsmanden har ikke efterladt nogle træspåner. Foto: Dorrit Jørgensen

Frygter det værste Grundejerforeningsformand Dorrit Jørgensen vil ikke spekulere i en mistanke om, hvem gerningsmanden kan være. For der er mange mennesker - udover de 35 husejere i Sømandshvileparken der ejer strandgrunden - som benytter sig af den smalle naturgrund for at komme ned til Øresund.

"Vi har aldrig været udsat for noget lignende, og vi kan kun håbe på det gode naboskab i hele området. Alle her ved, hvem strandgrunden hører til," siger Dorrit Jørgensen, der har hidkaldt en træekspert til at vurdere skadernes omfang, ligesom forsikringsselskabet skal kontaktes.

Hun frygter det værste for de ramte træer. At de vil dø og må fældes. Med et par af træernes alder og højde bliver det umuligt at reetablere. En meget ulykkelig situation, mener hun.

Politianmeldt Som formand for grundejerforeningen har Dorrit Jørgensen politianmeldt hærværket til Nordsjællands Politi. Det samme har naboen til strandgrunden, Nicolaj Hildebrandt Hammer.

"Det er virkelig trist og sørgeligt, det her. Og i en tid hvor vi skal passe på naturen og biodiversiteten," siger han til Ugebladet.

De ramte træer står lige op til hans grund - og et par af dem i skel - og han vil være ualmindelig ked af, hvis de går ud og må fjernes.

Nogle af hullerne er ikke helt nye, og de er alle boret, så de vender væk fra den lille sti, som folk går ad. Det er både Nicolaj Hildebrandt Hammer og Dorrit Jørgensens vurdering, at der løbende er blevet gift i hullerne.

"Det dufter lidt af citron," siger Nicolaj Hildebrandt Hammer, der også har fået fat på en ekspert til at komme og kigge.

Begge har svært ved at finde et motiv til, at træerne skal slås ihjel. Efter deres mening generer træerne umiddelbart ikke nogen udover at skygge for solen på selve strandgrunden, når klokken passerer 16.30 her i løbet af sommerhalvåret, men de kan ikke se, at de tager havudsigten for nogle.

Fra badebroen ses strandgrunden, der kiler sig fra Øresund op til Strandvejen med ejendomme på hver side. De forreste træer er ikke blevet udsat for gifthærværk. Foto: Lars Fleron

