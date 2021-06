Se billedserie 26 grundejere, der har hæk ud mod Bolbrovej, har fået et såkaldt hækkebrev fra Hørsholm Kommune med varsel om et påbud om at få hækken klippet, fordi den rager ud på fortovet. Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: Hækkebrev fra kommunen: Klip - eller vi gør det! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hækkebrev fra kommunen: Klip - eller vi gør det!

Hos flere grundejere er hækken for bred og rager ud over fortove og cykelstier. Det går ud over trafiksikkerheden. En grundejer føler sig dog provokeret af 'hækkebrevet' fra Hørsholm Kommune

Hørsholm - 15. juni 2021 kl. 17:30 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

I denne tid skyder de med ustyrlig hast i alle villahaver. De nyeste skud stritter til højre og venstre og lige op mod himlen.

Det er ved at være tid til at klippe hæk, og der er nu en række grundejere i Hørsholm, som direkte bliver mindet om det af Hørsholm Kommune samt bedt om at tage aktion på det meget snart.

I deres e-boks ligger der et brev med overskriften "Varsel om påbud om hækklipning" - udsendt af kommunens Center for By og Miljø.

"Kære grundejer. Din hæk trænger til klipning..." indleder kommunen brevet, som ikke bare er en serviceinformation.

De varsler helt kort, at der kommer et påbud om at klippe den del af deres hæk, der breder sig ud over fortove og cykelstier, dækker for vejskilte, og generelt er til gene og fare for færdslen.

Hvis ikke grundejeren efterlever påbuddet indenfor en given frist, eller aftaler noget andet med kommunen, så er beskeden, at kommunen sender folk ud fra Materielgården på grundejerens regning.

Sådan er reglerne Det er en grundejers forpligtigelse at sørge for, at der er fripassage på fortovet i henhold til Hørsholm Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ.



Hække skal være klippet tilbage bag skel, og en god fingerregel er, at lygtepæle, skilte eller lignende står i skel. Hækken skal derfor klippes tilbage bag de nævnte.



I det fleste tilfælde kan man klippe sin hæk godt ind i sensommer/efterår og derved undgå at skulle klippe så meget her i forsommeren under fuglenes redetid.



Kilde: Hørsholm Kommune

Gang i 20 sager Signe Monberg, sagsbehandler i Center for By og Miljø, oplyser, at det flere steder er et problem, at hækkene over årene er blevet så brede, at de er vokset ud over skel. Og står hækken tæt på et offentligt fortov eller cykelsti, så skal sæsonens nye skud ikke vokse meget, før hækken fylder på fortov eller cykelsti.

I første omgang får grundejere en frist på otte dage, inden det reelle påbud udstedes.

"Vi er selvfølgelig til at tale med, og vi kommer også gerne ud og besigtiger stedet sammen med grundejeren og aftaler en løsning, men en hæk skal rent faktisk klippes helt tilbage bag skel," siger Signe Monberg og tilføjer:

"Formålet med brevet er en formel, men venlig påmindelse om, at man skal klippe sin hæk af hensyn til fodgængere. I sidste ende handler det om hensynet til fremkommelighed og trafiksikkerhed - og der er helt generelle bestemmelser for beskæring af hæk, træer og buske langs stier og veje..."

Aktuelt i år har Hørsholm Kommune foreløbig haft gang i 20 hækkesager, og ifølge Signe Monberg er en af de større fx på Bolbrovej, hvor 26 grundejere netop har modtaget et brev. Desuden er der henholdsvis en sag på Alsvej og på Fuglemosevænge, hvor grundejere skal i gang med hækkeklipperen, da vejbelægningen skal renoveres.

Sådan er reglerne om beskæring af træer, hæk og buske ud til fortov, sti og vejbaner tegnet op af Hørsholm Kommune, som de medsender i hækkebrevet. Tegning: Hørsholm Kommune

Vred og provokeret En af de grundejere, der har modtaget et hækkebrev fra Hørsholm Kommune er Jessie Olesen, og hun blev både fortørnet og vred over at læse brevet.

"Jeg bryder mig ganske enkelt ikke om ordvalget. Når der står 'din hæk trænger til at blive klippet', så får det mig op i det røde felt. Ikke mindst fordi jeg sørger for at få den klippet hvert år af en havemand. Men det får jeg først gjort i begyndelsen af juli af hensyn til fugleungerne i rederne," siger Jessie Olesen, der har baghave ud til Bolbrovej og godt er klar over, at hækken lige nu trænger, lidt ligesom man efter et par måneder også kan se, at nu trænger man til at komme til frisør.

"Det provokerer mig især, når jeg ser, at kommunen også selv har steder, fx på hjørnet af Alsvej og Gyvelvej, hvor beplantning forhindrer udsyn. Desuden er der flere steder på Nattergalevej, hvor det gror ud over fortovet, og hvor jeg ved, at de ikke har modtaget noget brev fra kommunen," oplyser Jessie Olesen, der opfordrer kommunen til at tænke på brevets formuleringer.

"I stedet for at skrive 'din hæk trænger...', som er en kedelig måde, kunne man eventuelt skrive 'det er ved at være hækketid'," foreslår hun.

Kritik til efterretning Hørsholm Kommune erkender, at de har modtaget reaktioner på hækkebrevet om at tonen i brevet er lidt hård. Signe Monberg har også forståelse for den virkning, det kan have, når det på formel vis sendes til folks e-boks.

"Det tager vi selvfølgelig til efterretning, og vi vil gerne kigge en ekstra gang på måden brevet er formuleret på. Derfor er vi også meget åbne overfor dialog, og føler du som borger, at brevet ikke er berettiget, hører vi gerne fra jer," oplyser Signe Monberg.

Hun er dog nødt til at understrege, at man vægter personsikkerheden frem for alt.

"Når vi ser hække, der breder sig på fortovet og skubber fodgængere og cyklister ud på vejarealet, så bliver vi nødt til at handle."

Flere af årets hækkesager er allerede afsluttede, da hækkene er blevet klippet.