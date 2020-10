Se billedserie Svend Erik Christiansen (S), Glen Madsen (DF) og Maj Allin Thorup (K) er enige om, at tonen i Hørsholm Kommunalbestyrelse er blevet hård og uforsonlig. Foto: Allan Nørregaard, Fred Jacobsen og Morten Timm

Hård tone og uvenskab i byrådet: Løgn! Idioter! Røvhul!

Fronterne i Hørsholms lokalpolitik er trukket knivskarpt op - og tonen er blevet hård og uforsonlig helt uden glimt i øjet, siger flere aktører

14. oktober 2020

"Der mangler det samarbejdende folkestyre, hvor man samarbejder snart med den ene, snart med den anden. Der er ingen glimt i øjet. Der bliver slået hårdt ned, der bliver båret nag og skrevet en masse læserbreve bagefter."

74-årige Svend Erik Christiansen (S) har kun siddet i Hørsholm Kommunalbestyrelse i tre fjerdedele af den aktuelle valgperiode.

Med sine ti års erfaring som borgmester i den daværende Fredensborg-Humlebæk Kommune synes han dog, at tonen er hård i hørsholmsk politik.

Under budgetdebatten mandag 5. oktober blev tonen italesat af Venstres borgmesterkandidat Ann Lindhardt, efter at Thorkild Gruelund (SK) - med glimt i øjet - mente, at der lå en "ondsindet tankegang" bag Jakob Nybos (LA) budgetalternativ.

Et ureflekteret glimt i øjet Bevidst eller ej: Glimtet blev helt åbenlyst ikke reflekteret. Det er blandt andet det belastede klima, Svend Erik Christiansen og flere lokalpolitikere, Ugebladet har talt med, bekræfter og beklager.

Det skal jeg slet ikke ind i, det der

Morten Slotved, borgmester Formuleringer som "ondsindet", "perfid" og "løgn" er dog langt fra det groveste, der er sagt i det kortvarige, men dramatiske drama om budgettets tilblivelse.

Her blev der sagt "røvhul", "idioter" og "svin" i den direkte kommunikation mellem politikerne og i omtale af andre.

Reelle uvenner I denne valperiode fremstår kommunalbestyrelsen som dysfunktionelt og splittet, og det bliver vanskeligere og vanskeligere for aktørerne at adskille de politisk-professionelle og personlige relationer.

"Nogle er reelt uvenner," oplever en af disse aktører.

Lad os tage en tur helt ind i forhandlingsrummet. Budgetforhandlingerne er begyndt. Endnu er alle med.

Socialdemokraten Svend Erik Christiansen efterlyser glimt i øjet og det samarbejdende folkestyre. Foto: Allan Nørregaard

Under mødet bliver lokalet for lille for DF's Glen Madsen. Han trænger til luft og beder om en pause. I pausen beder han borgmester Morten Slotved (K) om at komme med ind i et rum ved siden af.

Da de to er alene, stiller Glen Madsen sig op foran Slotved, peger på ham og siger så: "Du er et stort røvhul!"

Råbende og rød i hovedet DF'erens rolle i budgetforhandlingerne bliver derefter kort. Faktisk slutter den allerede på denne første forhandlingsdag. Glen Madsen kan ikke leve med, at han forlods skal nikke ja til en skattestigning.

Og det går ifølge flere vidner ikke stille af, da han forlader forhandlingslokalet. Det var ifølge flere kilder "råbende og rød i hovedet" og med ordene: "Idioter, jeg forstår ikke, I kan sove om natten!"

Og væk er han. Ude. Smidt ud, som han selv siger.

"Det var ubehageligt. Man skal lige finde sig selv igen efter sådan en svada," siger et vidne til optrædendet.

En rystet borgmester Borgmester Slotved vil hverken be-eller afkræfte oplevelsen med Glen Madsen i enrum.

"Det skal jeg slet ikke ind i, det der. Sådan noget klarer vi internt, ikke i pressen," lyder det fra borgmesteren.

Der fik jeg borgmesterens kniv i ryggen

Glen Madsen (DF) Dog er sagen ikke mere internt end at historien er kendt i visse kredse, og at Morten Slotved efter sigende virkede "virkelig rystet" efter den oplevelse. For, som en af Ugebladets kilder siger: "Glen er jo en stor mand."

Kniven i ryggen Hovedpersonen selv bekræfter hændelsen og understreger overfor Ugebladet, at han står ved alt, hvad han siger og gør.

"Ja, jeg kaldte Morten, om det var røvbanan eller røvhul, husker jeg ikke helt," siger DF'eren, som forklarer sit ordvalg således:

"Før dette forhandlingsmøde ringede jeg Morten op og forklarede, at jeg ikke er begejstret for en skattestigning, men at jeg gerne ville prøve at undgå den og se på, hvordan det ville gå. Jeg følte mig egentlig hørt og forstået. Skuffelsen var derfor stor, da jeg så alligevel fik stukket et ultimatum ud helt fra begyndelsen. Der fik jeg borgmesterens kniv i ryggen."

"Ja, jeg kaldte borgmesteren en røvbanan eller røvhul," erkender DF's Glen Madsen. Foto: Fred Jacobsen

Meget værre sidste år Glen Madsen bekræfter også sin sortie fra forhandlingsmødet, men mener ikke selv, at han var "råbende og rød i hovedet".

"Jeg synes selv, jeg var nogenlunde rolig. Det var meget værre sidste år. Da var jeg ophidset," fortæller Glen Madsen.

Han kan heller ikke genkende, at han har kaldt de andre i lokalet for "idioter".

"Det er ikke et ord jeg normalt bruger, så jeg tror ikke, jeg sagde det på den måde. Hvis jeg gjorde det, mente jeg det ikke sådan," forklarer DF'eren. Han vedkender sig resten af forløbet: "Ja, jeg fik vist sagt noget med om de nu kunne sove godt om natten."

Det er blevet personligt Det er Glen Madsens første periode i kommunalbestyrelsen. Han mener ikke, der overhovedet er tale om det samarbejdende folkestyre, Svend Erik Christiansen efterlyser.

"Der er et flertal og der er et mindretal. Vi i mindretallet er slet ikke inde i nogen proces. Og ja, det er blevet personligt," lyder det fra Glen Madsen, der mener, at borgmesteren "er sjov at være sammen med" i sociale sammenhænge, men at han "politisk stikker knive i ryggen på én."

Glen Madsen har også opskriften på, hvordan det kan blive bedre: "Der skal rækkes en hånd frem, at man gerne vil samarbejdet. Jeg vil gerne."

Blander os med hinanden Borgmesteren selv har ved flere lejligheder været ude på sociale medier og brugt ordet "løgn" om sine politiske modparter. Især i den langstrakte debat om hvad der er op og ned i udligningsreformens konsekvenser for Hørsholm. Et usædvanligt hårdt ordvalg fra borgmesterens side.

"Når Venstre bliver ved med at sige, at udligningen koster os mindre, så er det manipulation og og struktureret misinformation. Så siger jeg det, som det er: Det er løgn," siger Morten Slotved.

Jeg ser ikke glimt i øjet, men foragt

Henrik Klitgaard (R) Også han oplever en mere "personlig hård tone" i samarbejdet. "Men jeg synes, vi blander os med hinanden, for eksempel til kommunalbestyrelsesmiddagen. Der er free seeting, og da kan jeg da godt sidde over for Glen Madsen."

Markant skift i klimaet Viceborgmester Henrik Klitgaard har været med i en lang årrække og mærker et markant skift i det politiske klima i indeværende valgperiode sammenlignet med tidligere.

"Det var hyggeligt. Det er det ikke mere. Jeg mener ikke, vi kan tale om et samarbejdsklima. Jeg ser ikke glimt i øjet, men foragt," lyder Klitgaards dom.

Ukritisk presse "Men I er også med til at bære ved til bålet," siger han blandt andet Ugebladets rolle.

"I lader ukritisk usandheder slippe ud til borgerne og lader folk lyve borgerne direkte op i ansigtet. For eksempel at Hørsholm direkte skulle have tjent penge på udligningsordningen," tilføjer Henrik Klitgaard, som mener, at det er med til at fjerne respekten politikerne imellem - og i borgernes syn på politikerne.

Konservative Maj Allin Thorup oplever, at valgkampens skarpe kanter er taget med over i dagligdagen. Foto: Morten Timm

Valgkampen fortsatte Maj Allin Thorup (K) er en af kommunalbestyrelsens medlemmer, der er ved at lægge an til fjerde og sidste år i sin første valgperiode. Hun oplever, at "kanterne fra valgkampen" er trukket med over i det daglige arbejde.

"Det er naturligt, at en valgkamp er skarp. Jeg havde dog en forestilling om, at man ville lægge det til side, når man kom i gang med arbejdet. Det er dog, som om valgkampen bare fortsætter i det daglige," siger hun.

Hun oplever et godt og konstruktivt samarbejde i Børne- og skoleudvalget, hvor hun er medlem, men ikke i samme grad i Social- og seniorudvalget, hvor hun er næstformand.

"Jeg ved jo ikke, hvordan det var før. Retorikken i det daglige synes jeg sådan set ikke er så hård. Men jeg bemærker, at personer rykker længere væk fra hinanden. Det bliver sværere, og nogle er reelt uvenner," fortæller hun.

