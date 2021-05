Hård dom fra politikere: Nedlukningen har været meningsløs

Samtlige politiske partier i Hørsholm Kommune opfordrer nu Folketingets partier til at genforhandle Corona-nedlukningsreglerne. Modellen for automatisk nedlukning skal være langt mere fleksibel og tilpasset den konkrete smittesituation, lyder det. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Samtlige politiske partier i Hørsholm Kommune opfordrer nu Folketingets partier til at genforhandle Corona-nedlukningsreglerne. Modellen for automatisk nedlukning skal være langt mere fleksibel og tilpasset den konkrete smittesituation, lyder det.

Hørsholm - 20. maj 2021

Da Hørsholm Kommune blev lukket ned, var der allerede styr på smitten, og modellen for automatisk nedlukning har ikke været fleksibel nok til at tage højde for, hvordan smittesituationen egentlig så ud og - udviklede sig - i Hørsholm. Derfor har erhvervslivet lidt unødvendigt under en unødvendig nedlukning.

Det fremgår af et brev, som samtlige politiske partier i Hørsholm har underskrevet og sendt til de politiske partier på Christiansborg.

- Erfaringen fra Hørsholm Kommune er, at den automatiske nedlukning ikke har givet tilstrækkelig mening, og at regelsættet er alt for grovkornet, og dermed ikke kan balancere hensynet til genåbning overfor håndtering af smitterisiko på en hensigtsmæssig måde. Styrelsen for Patientsikkerheds afvisning af dispensationer til hurtigere genåbning har efterladt os med en »eftersidning« i en situation, hvor befolkningen ellers har reageret rigtig flot og hensigtsmæssigt, fremgår det blandt andet af brevet, der ligeledes konkluderer, at det slet ikke er muligt at modtage dispensation.

- På baggrund af de tre afslag må vi konkludere, at der i realiteten ikke er en mulighed for at få dispensation for 7-dages reglen, skriver Hørsholms politiske partier i brevet.

Minister tager fejl Brevet kommer efter, at borgmester Morten Slotved (K) var i Aftenshowet tirsdag, hvor han mødte sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Her roste ministeren Hørsholm Kommunes indsats, men indsatsen var alligevel ikke nok til at sikre en dispensation. Det stod klart dagen efter, da Hørsholm Kommune modtog endnu et afslag fra Styrelsen for patientsikkerhed.

- Ministeren sagde jo, at man bare kunne søge om dispensation. Og så kommer det her. Det er nedslående, lød det fra borgmester Morten Slotved (K) til Ugebladet Hørsholm lige efter afslaget.

Han mener ikke, at Hørsholm nu kan gøre andet end at få politikerne på Christiansborg til at forholde sig til den store kløft, der er mellem regler og virkelighed, og derfor har man nu valgt at sende et brev med erfaringer fra nedlukningen.

- Det er helt åbenlyst, at politikerne tror, at der er muligheder, som Styrelsen for Patientsikkerhed så siger nej til, lød det yderligere fra borgmesteren efter afslaget.

Også hos Venstre vækker det frustration, at modellen for automatiske nedlukning har været for ufleksibel.

- Vi skal reagere hurtigt, lave kommunalt målrettede tiltag for at inddæmme og opspore smitten. Principielt kan lokale nedlukinger give mening, men denne nedlukning i Hørsholm gik alt for vidt. Det er den rigide automatiske nedluknings-aftale, der burde tilrettes virkeligheden. Denne nedlukning tager børn, unge, erhvervslivet og kulturlivet som gidsler i regeringens firkantede politik, lyder det fra Ann Lindhardt (V).

Brevet er underskrevet af borgmester Morten Slotved (K), Ann Lindhardt (V), Svend Erik Christiansen (S), Glen Madsen (DF), Jakob Nybro (LA), Henrik Klitgaard (R) og Thorkild Gruelund (Q).

