Hård dom: Én kommune er endnu dårligere

Kun Stevns scorer ringere end Hørsholm i kategorien kommunal sagsbehandling i DI's erhvervsklimaundersøgelse

Hørsholm - 01. december 2020 kl. 18:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Når 45 virksomheder i Hørsholm Kommune bliver spurgt om, hvordan de ser den kommunale sagsbehandling i deres kommune, så ser de ikke noget godt.

De oplever noget, der er så skidt, at de sender kommunen ned på næstsidstepladsen i denne kategori i Dansk Industris (DI) nyeste analyse af kommunernes erhvervsklima.

Kommunal sagsbehandling opleves faktisk kun dårligere i Stevs Kommune, og Hørsholm har taget sig en rutsjetur på 12 pladser nedad siden seneste DI-analyse.

Oplevelsen er afgørende "Det er meget bekymrende," lyder reaktionen fra viceborgmester og formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Henrik Klitgaard (R). Han tilføjer:

"Det er virksomhedernes oplevelse, der er afgørende i det her. Hvis den er anderledes end vores, må vi finde ud af, hvad der skal til."

Kategorien kommunal sagsbehandling dækker over tre spørgsmål, hvor virksomhedernes svar i alle tilfælde havner i den tunge ende af tabellen.

Det er spørgsmål om "kompetent og hurtig sagsbehandling af din virksomheds miljøforhold (et fald fra 70. i 2019 til 90. plads), "kompetent og hurtig sagsbehandling i forbindelse med byggesager" (et fald fra 69. til 80. plads) og "kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager i den kommune, hvor virksomheden er placeret" (et dyk fra 72. og 90. plads).

Virksomhedernes svar står lidt i kontrast til statistiske værdier, hvor Hørsholm fremviser en række forbedringer og på nogle parametre ligger langt fra bunden.

FAKTA

Undersøgelsen 'Lokalt Erhvervsklima 2020' er foretaget af DI



I Hørsholm er 107 virksomheder blevet spurgt, 45 har svaret. Svarprocenten er 42

I Hørsholm dækker de svarendes virksomheder over 964 medarbejdere.

I hele landet er 33.426 virksomheder blevet spurgt, 7.616 har svaret. Svarprocenten er 22

Analysen er en blanding af spørgeskema og statistiske data

Hørsholm er samlet placeret som nummer 85 af 93 kommuner (Læsø, Fanø, Langeland, Samsø og Ærø)

Hørsholm scorer bedst på infrastruktur og transport (42) og værst på kommunal sagsbehandling (92) Undersøgelsen 'Lokalt Erhvervsklima 2020' er foretaget af DI Henrik Klitgaard forstår derfor heller ikke helt virksomhedernes dårlige oplevelse på netop området sygedagpenge, og han er generelt kritisk over for DI-undersøgelse.

Dykker 8 pladser "Jeg kan ikke gennemskue, hvilke virksomheder der svarer. Hørsholm er jo ikke en industrikommune, og det er der heller ikke politisk fokus på. Vi kan ikke forvente, at vi ligger i top. Havde det været detailhandel og håndværkere, der havde svaret, havde det været værre," siger viceborgmesteren.

Det gør Hørsholm så heller ikke på en række andre parametre, og det giver kommunen en samlet placering som nummer 85 af 93 kommuner i DI's erhvervsklimaundersøgelse. Et dyk på otte pladser siden 2019-analysen.

Et dialogredskab Generelt er DI's undersøgelse af det lokale erhvervsklima præget af en lav svarprocent: Kun ca. 22 procent af de adspurgte virksomheder har svaret. Derfor mener konsulent i DI Hovedstaden, Rikke Steen Jørgensen, heller ikke, at analysen er udtryk for en 'sandhed'.

"Vi anser det for et dialogværktøj for både kommuner og virksomheder. Vi ser eksempelvis ofte, at kommuner gør det rigtige, de har bare ikke været gode nok til at kommunikere det," siger Rikke Steen Jørgensen til Ugebladet.

Henrik Klitgaard er enig i, at DI-analysen i højere grad er et dialogredskab.

"Men der er da nogle bekymringspunkter her, som må tages alvorlige. Og jeg mener, at vi skal nærmere ind på, hvilke virksomheder, der er blevet spurgt, for at kunne gennemskue resultatet," mener viceborgmesteren.

