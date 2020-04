Se billedserie Væggene på skolen prydes nu af vejledninger, anvisninger og lignende. Når eleverne kommer tilbage til Vallerødskolen mandag den 20. april bliver det til en ny hverdag. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Helt nye retningslinjer: Skole gør klar til genåbning

Hørsholm - 16. april 2020 kl. 09:45 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Vallerødskolen i Hørsholm er forberedelserne lige nu i gang til næste uges genåbning af skolen.

Mandag møder mellem 350 og 400 elever op for første gang i mere end en måned, og flere nye tiltag er sat i værk for at sikre en tryg opstart og forhindre spredning af coronavirus på skolen.

Det fortæller Michael Geilager, der er skoleleder på Vallerødskolen.

- Vi har blandt andet lavet nye skemaer, delt alle klasser op i hold og lavet en ny lokaleplan. Den overordnede planlægning er på plads, og den er sendt ud til medarbejderne, der er ved at forberede sig nu, fortæller skolelederen.

Han forklarer samtidig, at hver af skolens klasser, pånær én, er blevet delt op i to hold, der får hver sit lokale og hver sin pædagog eller lærer. I visse tilfælde vil de ældste elever kunne arbejde selv i perioder, og i disse tilfælde vil én lærer have opsyn med to hold.

- Der bliver 37 hold i alt. Det betyder, at vi bruger hele skolen. Vi har ikke meget overskydende plads, men vi kan være her, og vi kan være her på betryggende vis inden for de rammer, som sundhedsmyndighederne anviser, forklarer skoleleder Michael Geilager.

Meget bliver anderledes Mens eleverne kan se frem til at mødes i mindre hold, end de er vant til, er der også meget andet, som vil ændre sig.

Eksempelvis vil skoledagen blive struktureret anderledes, så eleverne ikke samles for mange af gangen.

- Normalt har vi først lektioner og så frikvarter for hele skolen, men sådan bliver det ikke, fordi vi skal have forskudt frikvarterene. Vi har delt skoledagen ind i tre blokke af to timer, hvor der ligger undervisning og pause, og så er det lærerne, der aftaler, hvornår hvem holder pause, fortæller Michael Geilager, inden han fortsætter:

- Hver årgang får et ude-areal, som de kan bruge i pauserne. Der bliver nok noget overlap, men der skal ikke være flere ude, end der kan holdes opsyn med, siger han.

Michael Geilager forklarer i den forbindelse, at der højest vil være omkring 100 elever ude samtidig, og at de vil være spredt ud over flere områder, mens de vil være under opsyn.

Det står i stærk kontrast til den tidligere hverdag på skolen, inden den nærværende sundhedskrise, hvor op mod 500 elever typisk har blandet sig på tværs af klassetrin i deres frikvarter.

Særlige indgange Af sundhedsmyndighedernes seneste vejledning på skoleområdet, der bærer det mundrette navn »Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af skoler og fritidsordninger«, som udkom den 10. april, fremgår det blandt andet, at »Det skal sikres, at forældre eller ledsagende voksne ikke samler sig ved indgangene til skolen«.

For at imødekomme dette krav har Vallerødskolen taget alle sin indgange i brug, så der ikke opstår uhensigtsmæssige flaskehalse, når eleverne skal afleveres.

- Eleverne har fået tildelt forskellige indgange, så vi kan sprede børnene ud ved ankomst og afgang fra skolen. Vi er heldige, at vi har tolv indgange, så vi kan sprede eleverne lidt ud. På yderdørene fremgår det, hvilken klasse, der kan bruge indgangen, og eleverne har fået det oplyst, inden de kommer mandag. De første morgener vil vi stå klar til at hjælpe foran skolen, så eleverne kommer ind det rigtige sted, fortæller Michael Geilager.

Af samme grund er elevernes forældre blevet bedt om slet ikke at komme ind på skolen.

- Normalt er det hyggeligt, når eleverne bliver afleveret. Nogle skal skynde sig på arbejde, men andre står og snakker med hinanden. Der er også mange forældre, der kommer med ind, og det er selvfølgelig helt fint til hverdag, hvor vi har en god kontakt, men vi har bedt dem om at blive ude på nuværende tidspunkt. Vi skal have så få ind på skolen som muligt, forklarer skolelederen.

Derudover har klasserne fået tildelt toiletter, så eleverne kan holdes adskilt, ligesom der grundet de mange hold, som klasserne er inddelt i, er taget nye klasselokaler i brug.

På dørene til både toiletter og klasselokaler vil det fremgå, hvem der hører til hvor, så forvirring undgås, og der vil være faste tidspunkter i løbet af dagen, hvor eleverne skal vaske hænder.

- Alle medarbejdere har været på hygiejne-kursus med kommunens sygeplejersker, og der skrives en instruks til lærerne om, hvordan de skal forholde sig. Der fremgår det, hvornår eleverne og lærerne skal vaske hænder. Der ligger nogle helt faste retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, som vi oversætter til lokale forhold. Det betyder, at der vaskes hænder, når dagen starter, at der vaskes hænder, inden eleverne går ud til pause, og når de kommer ind igen. Vi indfører faste retningslinjer, for ellers glemmer man det for hurtigt. Samtidig har vi håndsprit til supplement, men vi bruger mest håndvask. Det er det bedste og mest effektive ifølge Sundhedsstyrelsen, lyder det fra Michael Geilager.

Afslutningsvist roser Michael Geilager skolens medarbejdere og samarbejdspartnere.

- Det tværfaglige arbejde har været rigtig godt. Både lærere og pædagoger har været fantastiske og meget omstillingsparate. De har gjort alt, hvad der stod i deres magt; Både da de stadig var derhjemme, men også nu hvor forberedelserne til at åbne er i gang. Alle har gjort en fantastisk indsats. Forældrene har bakket os op, og været meget forstående. Det har været en fornøjelse, og jeg synes, at samfundet har stået sammen, siger han.